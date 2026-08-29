Górnictwo

Ministerstwo finansów: W 2027 roku spadną wpływy z podatku od kopalin

Wpływy do budżetu państwa z podatku od kopalin w 2027 r. spadną do 6,6 mld zł z 8,0 mld zł prognozowanego wpływu w tym roku - podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2027 r.

Pap

29 sierpnia 2026, 10:02
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Spadną wpływy z podatku od kopalin.

fot: Krystian Krawczyk

Wpływy do budżetu państwa z podatku od kopalin w 2027 r. spadną do 6,6 mld zł z 8,0 mld zł prognozowanego wpływu w tym roku - podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2027 r.

"Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin w 2027 r. prognozowane są na poziomie 6,6 mld zł" - napisano w dokumencie.

Prognoza wpływów budżetowych z podatku od wydobycia niektórych kopalin uwzględnia następujące czynniki wpływające na wysokość zrealizowanych dochodów: wolumen wydobycia w kraju, notowania miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie, ceny ropy naftowej ustalane przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), notowania gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii oraz kurs walutowy dolara amerykańskiego.

"Prognoza uwzględnia również zmiany wprowadzone z dniem 1 stycznia 2026 r. do ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin m.in. odnośnie modyfikacji wzorów stosowanych do obliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi oraz srebra w latach 2026-2028" - napisano. (PAP Biznes)

pat/ pr/ drag/

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