Górnictwo

Ministerstwo chce uprościć procedury dotyczące działalności górniczej

Uproszczenie procedur obowiązujących w działalności wydobywczej oraz rozszerzenie katalogu surowców o strategicznym znaczeniu dla państwa, to niektóre z celów projektu ustawy, którego założenia opublikowano we wtorek. Za projekt odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

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16 czerwca 2026, 16:42
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Kajetan Berezowski

Resort klimatu i środowiska przewiduje też rewizję przepisów dotyczących likwidacji szkód górniczych

fot: Kajetan Berezowski

Uproszczenie procedur obowiązujących w działalności wydobywczej oraz rozszerzenie katalogu surowców o strategicznym znaczeniu dla państwa, to niektóre z celów projektu ustawy, którego założenia opublikowano we wtorek. Za projekt odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, której założenia zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Za projekt odpowiada Krzysztof Galos, wiceminister klimatu i środowiska i główny geolog kraju.

“Projekt wpisuje się w aktualny trend deregulacyjny oraz dążenie do elektronizacji postępowań, ma na celu wdrożenie zaleceń NIK, w szczególności w zakresie przyspieszenia postępowań koncesyjnych“ - napisano w wykazie.

Wśród celów projektu jest ograniczenie obciążeń regulacyjnych oraz obniżenie kosztów dla przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego. Zakłada też przyspieszenie i uproszczenie postępowań prowadzonych przez organy administracji geologicznej oraz organy nadzoru górniczego oraz dążenie do elektronizacji postępowań. Projekt przewiduje też rozszerzenie katalogu kopalin objętych własnością górniczą - a tym samym katalogu surowców kopalnych o strategicznym znaczeniu dla państwa - o baryt, fluoryt, fosforyt i grafit naturalny.

Wśród rozwiązań, które mają na celu deregulację, jest m.in. zniesienie odpłatności za korzystanie z informacji geologicznej przed rozpoczęciem docelowej działalności. Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje też rozszerzenie obowiązywania tzw. procedury open door, czyli możliwości zainicjowania procesu koncesyjnego przez przedsiębiorstwo. Obecnie stosowana jest ona jedynie w stosunku do węglowodorów.

“Niezbędne jest uszczelnienie i uproszczenie systemu pobierania opłat, a także rewizja niektórych stawek opłat eksploatacyjnych. Analiza wysokości tych stawek, w szczególności w oparciu o aktualne ceny rynkowe kopalin wskazuje na konieczność zmian w tym zakresie“ - wskazano także.

Resort klimatu i środowiska przewiduje też rewizję przepisów dotyczących likwidacji szkód górniczych. Według wnioskodawcy projektu, obecne regulacje utrudniają poszkodowanym dochodzenie roszczeń.

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