Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych wnioskują do ministra finansów o przekazanie w 2027 r. dodatkowych 4 mld zł w obligacjach skarbowych na koszty redukcji zdolności produkcyjnych w górnictwie w ramach nowego systemu wsparcia - podano w pismach resortów w ramach konsultacji ustawy okołobudżetowej na 2027 r.

Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych wnioskują do ministra finansów o przekazanie w 2027 r. dodatkowych 4 mld zł w obligacjach skarbowych na koszty redukcji zdolności produkcyjnych w górnictwie w ramach nowego systemu wsparcia - podano w pismach resortów w ramach konsultacji ustawy okołobudżetowej na 2027 r.

“Z informacji przekazanych przez spółki objęte nowym systemem wsparcia, tj. Polską Grupę Górniczą oraz Południowy Koncern Węglowy wynika, że ich łączne zapotrzebowanie na środki finansowe w 2027 r. wynosi około 10,85 mld zł. Tymczasem kwota przewidziana w projekcie ustawy budżetowej na 2027 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wynosi 5 992 492,00 zł. (...) W mojej ocenie celowe byłoby zatem rozważenie wprowadzenia do projektu UD376 rozwiązania umożliwiającego emisję skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw objętych nowym systemem wsparcia w kwocie 4 mld zł“ - napisano w piśmie MAP.

Również resort energii wnosi o uwzględnienie w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2027 r. rozwiązania wzorowanego na regulacji z analogicznej ustawy na rok 2025, służącego zapewnieniu finansowania dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych spółek objętych Nowym Systemem Wsparcia w kwocie 4 mld zł w formie przekazania obligacji skarbowych.

ME podało, że proponowane obecnie w projekcie budżetu na 2027 r. finansowanie dla PGG i PKW w wysokości 5,99 mld zł będzie skutkować możliwym brakiem realizacji zadań przez spółki już w drugim kwartale 2027 r. oraz możliwą materializacją szeregu ryzyk, w tym: utraty przez nie płynności, zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, uzależnienia od importu węgla i energii oraz wzrostu kosztów energii.

“Środki pochodzące ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych pozwolą zapewnić prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie spółek objętych systemem wsparcia (...). Finansowanie to ma szczególne znaczenie w pierwszym kwartale roku, kiedy prowadzone są prace nad przygotowaniem i procedowaniem tzw. umów dotacyjnych“ - dodaje ME.

Jakie będą skutki finansowe?

Z kolei MAP wskazuje, że obecnie trwa proces likwidacji trzech kopalń, co wiąże się z koniecznością ponoszenia znaczących kosztów związanych z finansowaniem świadczeń osłonowych dla pracowników, zabezpieczeniem infrastruktury oraz realizacją innych działań niezbędnych do wygaszania działalności zakładów górniczych.

W tym kontekście, według MAP, ograniczenie dostępnych środków finansowych mogłoby prowadzić do wydłużenia procesu likwidacji, a tym samym do zwiększenia jego całkowitych kosztów.

Resort aktywów informuje ponadto, iż spółki sektora górnictwa węgla kamiennego identyfikują istotne ryzyka prawne mogące wpływać na poziom ich zobowiązań finansowych w 2027 r., w szczególności związane z roszczeniami pracowniczymi dotyczącymi pracy w godzinach nadliczbowych oraz potencjalnymi skutkami wdrożenia przepisów implementujących dyrektywę UE ws. przejrzystości wynagrodzeń.