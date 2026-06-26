Mimo utrzymujących się wysokich temperatur krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie - zapewnił w piątek, 26 czerwca 2026 r., minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że sytuacja nie wymaga wprowadzania stopni zasilania.

Mimo utrzymujących się wysokich temperatur krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie - zapewnił w piątek, 26 czerwca 2026 r., minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że sytuacja nie wymaga wprowadzania stopni zasilania.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje upały sięgające od 30 st. C do 35 st. C na znacznym obszarze kraju. Do kulminacji gorąca dojdzie w niedzielę i poniedziałek. Wtedy - według prognoz modeli IMGW - temperatura może osiągnąć nawet 40 i 41 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Instytut ostrzegł także przed tzw. nocami tropikalnymi, podczas których temperatura minimalna może przekraczać 20 st. C.

„Sytuacja nie wymaga podejmowania przez operatora ponadstandardowych działań”

Szef resortu energii na platformie X zapewnił, że "bezpieczeństwo energetyczne Polek i Polaków jest niezagrożone", a krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, mimo utrzymujących się wysokich temperatur.