Minister Balczun: Oczekujemy głębokiej i poważnej restrukturyzacji JSW

Czy można spodziewać się kolejnego finansowania dla JSW? Był o to pytany minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Czy można spodziewać się kolejnego finansowania dla JSW? Był o to pytany minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

O sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej szef resortu aktywów był pytany w Hucie Łabędy w Gliwicach, gdzie 9 lipca podpisano aktualizację biznesplanu inwestycji w segmencie hutniczym Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.

- Ciągle jeszcze jesteśmy na etapie rozgrzewania projektu Jednorazowych Odpraw Pieniężnych. Wszystkie kwestie dotyczące finansowania JOP-ów i urlopów górniczych ruszyły niedawno – mówił szef MAP.

Minister dodał, że rząd pracuje nad zapewnieniem finansowania dla JSW poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu. Przekazał, że najbliższych dniach możliwe są wiadomości w tej sprawie. Wojciech Balczun powiedział, że mimo istotnej roli JSW, konieczne jest przeprowadzenie restrukturyzacji.

- Jestem po rozmowach u pana premiera z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Mamy świadomość wagi, jaką ma JSW, ale mamy też oczekiwania dotyczące głębokiej i naprawdę poważnej restrukturyzacji spółki. Najprostszą rzeczą jest dokładać cały czas pieniądze i zamykać oczy na to, czy zostaną racjonalnie spożytkowane na rzecz zbudowania dobrej i stabilnej przyszłości, czy też zostaną po prostu przejedzone. Wszyscy mamy świadomość, jakie jest wyzwanie restrukturyzacyjne zarówno przed zarządem, jak i nami jako ministerstwem nadzorującym JSW – powiedział Wojciech Balczun.

Minister dodał, że liczy na konstruktywne podejście ze strony związków zawodowych.

- Z naszej strony pokazujemy, że mamy determinację, żeby pomóc, ale nie możemy też tylko czekać, aż koniunktura kiedyś wróci, bo wiemy, z jak długim okresem mamy w tej chwili do czynienia. Jeśli poprawimy efektywność, zrestrukturyzujemy JSW zapewniając jej stabilne finansowanie, to w momencie, kiedy koniunktura wróci spółka będzie dużo bardziej konkurencyjna również w wymiarze międzynarodowym – mówił Wojciech Balczun.

Szef MAP dodał, że niebawem można spodziewać się informacji o kolejnym finansowaniu JSW. Powtórzył jednak, że będzie ono ściśle powiązane z oczekiwaniami dotyczącymi głębokiej restrukturyzacji.

W pierwszym kwartale 2026 roku Grupa JSW odnotowała ponad 611 mln zł straty. Był to wynik lepszy o ponad połowę w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.