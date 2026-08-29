Gospodarka

Minister Balczun o planie dla spółek Skarbu Państwa. „Inspirujemy się najlepszymi praktykami zagranicznymi”

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział, że porządkowanie portfela firm należących do Skarbu Państwa będzie kontynuowane. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

29 sierpnia 2026, 08:51
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron Polska Energia

Minister Wojciech Balczun

fot: Tauron Polska Energia

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział, że porządkowanie portfela firm należących do Skarbu Państwa będzie kontynuowane. 

W czasie konferencji prasowej z udziałem ministra gospodarki i finansów Andrzeja Domańskiego, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił o planach dalszego porządkowania portfela spółek Skarbu Państwa.

- Od trzech lat z wielkim wysiłkiem porządkujemy cały zasób spółek Skarbu Państwa. Widzimy też, że przez te trzy lata odbudowaliśmy zaufanie inwestorów – mówił minister Balczun.

Szef resortu aktywów zwrócił uwagę, że wiele kluczowych spółek Skarbu Państwa to ogromne grupy kapitałowe, które składają się z ponad 300 mniejszych spółek. Jego zdaniem, sprawne zarządzanie tak wieloma podmiotami ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki.

- Kapitalizacja spółek Skarbu Państwa notowanych na giełdzie wzrosła o 100%. To już jest w tej chwili 600 miliardów złotych. Poprawiliśmy też standardy zarządzania – powiedział Balczun.
 

Będzie dalsze porządkowanie portfela

Minister wspominał też koncepcji o "aktywnego właściciela", która zakłada zarządzenie majątkiem przez państwo. Ta strategia zakłada też dalsze porządkowanie portfela firm należących do Skarbu Państwa.

- Inspirujemy się najlepszymi praktykami zagranicznymi, w tym modelami stosowanymi w Norwegii, gdzie sektor publiczny jest bardzo rozbudowany i to dotyczy strategicznych firm. Ten projekt jest dziś konsekwentnie wdrażany i stanowi fundament porządkowania portfela spółek Skarbu Państwa, wzmacniania synergii oraz budowania długoterminowej wartości strategicznych podmiotów – mówił szef resortu aktywów.

Balczun przypomniał, że mniejsze i mniej strategiczne podmioty trafiają pod skrzydła takich grup, jak Agencja Rozwoju Przemysłu czy Polska Grupa Zbrojeniowa. Ma to na celu zwiększenie efektywności zarządzania. Minister dodał, że w kolejnych latach możliwe są dalsze przesunięcia podmiotów w ramach struktur kontrolowanych przez państwo. Jak podkreślił, nie będzie się to wiązać z wyprzedażą państwowego majątku.

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