W czasie konferencji prasowej z udziałem ministra gospodarki i finansów Andrzeja Domańskiego, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił o planach dalszego porządkowania portfela spółek Skarbu Państwa.

- Od trzech lat z wielkim wysiłkiem porządkujemy cały zasób spółek Skarbu Państwa. Widzimy też, że przez te trzy lata odbudowaliśmy zaufanie inwestorów – mówił minister Balczun.

Szef resortu aktywów zwrócił uwagę, że wiele kluczowych spółek Skarbu Państwa to ogromne grupy kapitałowe, które składają się z ponad 300 mniejszych spółek. Jego zdaniem, sprawne zarządzanie tak wieloma podmiotami ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki.

- Kapitalizacja spółek Skarbu Państwa notowanych na giełdzie wzrosła o 100%. To już jest w tej chwili 600 miliardów złotych. Poprawiliśmy też standardy zarządzania – powiedział Balczun.



Będzie dalsze porządkowanie portfela

Minister wspominał też koncepcji o "aktywnego właściciela", która zakłada zarządzenie majątkiem przez państwo. Ta strategia zakłada też dalsze porządkowanie portfela firm należących do Skarbu Państwa.

- Inspirujemy się najlepszymi praktykami zagranicznymi, w tym modelami stosowanymi w Norwegii, gdzie sektor publiczny jest bardzo rozbudowany i to dotyczy strategicznych firm. Ten projekt jest dziś konsekwentnie wdrażany i stanowi fundament porządkowania portfela spółek Skarbu Państwa, wzmacniania synergii oraz budowania długoterminowej wartości strategicznych podmiotów – mówił szef resortu aktywów.

Balczun przypomniał, że mniejsze i mniej strategiczne podmioty trafiają pod skrzydła takich grup, jak Agencja Rozwoju Przemysłu czy Polska Grupa Zbrojeniowa. Ma to na celu zwiększenie efektywności zarządzania. Minister dodał, że w kolejnych latach możliwe są dalsze przesunięcia podmiotów w ramach struktur kontrolowanych przez państwo. Jak podkreślił, nie będzie się to wiązać z wyprzedażą państwowego majątku.