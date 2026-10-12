Miliony Polaków pytają o swoją przyszłość u doradców emerytalnych ZUS

Ponad 4,5 miliona klientów skorzystało tylko w tym roku z usług doradców emerytalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ta niezwykle popularna usługa funkcjonuje już od 2017 roku. Osoby wybierające się na emeryturę mogą u doradcy emerytalnego ZUS bezpłatne i na miejscu otrzymać symulację prognozowanego świadczenia. Taka informacja pozwala świadomie zdecydować o optymalnym momencie przejścia na emeryturę.

Ponad 4,5 miliona klientów skorzystało tylko w tym roku z usług doradców emerytalnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ta niezwykle popularna usługa funkcjonuje już od 2017 roku. Osoby wybierające się na emeryturę mogą u doradcy emerytalnego ZUS bezpłatne i na miejscu otrzymać symulację prognozowanego świadczenia. Taka informacja pozwala świadomie zdecydować o optymalnym momencie przejścia na emeryturę.

– Każda historia naszego klienta jest inna, a decyzja o zakończeniu aktywności zawodowej to jeden z najważniejszych kroków w życiu. Doradca emerytalny nie tylko sprawdzi, ile pieniędzy zgromadziliśmy na koncie emerytalnym w ZUS przez wszystkie lata pracy, ale przede wszystkim przedstawi symulację wyliczenia przyszłej, prognozowanej, emerytury. Kwotę, którą otrzymamy od razu po osiągnięciu ustawowego wieku, a także tę o ile będzie ona wyższa, jeśli zdecydujemy się pracować rok, dwa lata czy nawet 5 lat dłużej – wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS w województwie śląskim.

Wyższa emerytura niż pensja i realizacja marzeń

Z porad ekspertów chętnie korzystają mieszkańcy naszego regionu. Pan Andrzej z Siemianowic Śląskich zdecydował się na spotkanie twarzą w twarz w placówce ZUS. Z oddziału wyszedł niezwykle zadowolony, bo z symulacji dowiedział się, że jego przyszła emerytura będzie wyższa niż aktualne zarobki. Jak sam przyznaje, dzięki temu wraz z żoną będą mogli wreszcie spełniać marzenia o dalekich podróżach.

Z osobistej wizyty u doradcy emerytalnego skorzystał też pan Paweł z Rybnika. Na spotkanie umówił się poprzez swój profil eZUS. I jak mówił, taką formę konsultacji poleca każdemu, bo dzięki temu termin wizyty w ZUS można dostosować do swoich obowiązków zawodowych.

– Pamiętajmy, że przyszły emeryt to aktywna zawodowo osoba, więc ma swoje obowiązki i zobowiązania. Dlatego tak ważne było dla mnie to, aby nie czekać w kolejce i być obsłużonym od razu. I tak się też stało. Polecam korzystanie z umawiania wizyt , to naprawdę świetne rozwiązanie – zachęca pan Paweł.

Swoją rozmowę w ZUS odbył z Wioletą Knurą, doradczynię emerytalną w rybnickim oddziale.

– To była bardzo merytoryczna, ale i uprzejma konsultacja. Pracownica ZUS była bardzo miła, cierpliwa i wyrozumiała. Nawet moja żona, która ma do mnie dużo cierpliwości, przysłuchując się moim dodatkowym pytaniom, była już nimi zmęczona, a pracownica ZUS spokojnym głosem z uśmiechem tłumaczyła mi zawiłości związane z dokumentacją, wyliczeniami przyszłego świadczenia - dodaje.

Kompleksowe wsparcie bez kolejek

W 316 placówkach ZUS w całym kraju na klientów czeka łącznie 996 doradców, którzy oferują pomoc od ręki. Doradcy pomagają również w praktycznym wypełnianiu formularzy oraz wniosków. Aby skorzystać z ich wiedzy, klienci mają do wyboru kilka wygodnych ścieżek:

Wizyta osobista: Wystarczy przyjść do sali obsługi klienta ZUS, na biletomacie wybrać kategorię „Emerytury/renty”, a następnie „Doradca emerytalny” i pobrać numerek.

Rezerwacja terminu: Spotkanie na konkretną godzinę można umówić zdalnie poprzez portal eZUS, aplikację mobilną mZUS lub telefonicznie.

Konsultacja online: Bez wychodzenia z domu można zamówić e-wizytę, czyli wideorozmowę z ekspertem ZUS.

Aktywni 50+, czyli jak zadbać o wyższe świadczenie

ZUS prowadzi także program „Aktywni 50+”. To kompleksowa inicjatywa powstała we współpracy z organizacjami pracodawców i pracowników. Program podkreśla, że pracownik w wieku 50+ to ogromny potencjał zarówno dla firmy (stabilność, transfer wiedzy), jak i dla niego samego. Jest to bowiem wciąż bardzo dobry czas na rozwój zawodowy. Jednocześnie trzeba podkreślić, że 50 rok życia to ostatni moment, by realnie wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury.

„Aktywni 50+” porządkuje w jednym miejscu informacje dotyczące zdrowia, kompetencji, rynku pracy oraz przysługujących ulg i form wsparcia. Prezentuje także przykłady dobrych praktyk. Projekt łączy edukację na temat systemu emerytalnego z działaniami prewencyjnymi i rehabilitacyjnymi realizowanymi przez ZUS.