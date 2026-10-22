Gospodarka

Miliony na modernizację pieca w Hucie Katowice

W walcowni średniej ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej zakończył się remont i modernizację pieca pokrocznego nr 1. Prace trwały prawie dwa miesiące, a ich wartość wyniosła 2,68 mln zł.

Monika Krezel

Monika Krężel

22 października 2026, 09:29
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ArcelorMittal Poland

W dąbrowski oddziale AMP zakończono kolejne prace

fot: ArcelorMittal Poland

W walcowni średniej ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej zakończył się remont i modernizację pieca pokrocznego nr 1. Prace trwały prawie dwa miesiące, a ich wartość wyniosła 2,68 mln zł.

Dlaczego ten element jest tak ważny? To właśnie tutaj stalowe kęsy są nagrzewane do temperatury odpowiedniej do dalszego walcowania. Przez komorę pieca przemieszczają się krok po kroku – są unoszone, przesuwane i opuszczane przez ruchome trzony. Stąd właśnie jego nazwa: piec pokroczny - informuje ArcelorMittal Poland w mediach społecznościowych.

W ramach remontu m.in. wymieniono wyłożenia ceramiczne i uszczelnienia, zmodernizowano strop komory pieca oraz zastosowano nowe rozwiązania izolacyjne. 106 m kw. stropu zostało wykonanych od nowa, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów ogniotrwałych.

Efekt? Ograniczenie strat ciepła oraz przygotowanie urządzenia do dalszej bezpiecznej, stabilnej i wydajnej pracy.

Teraz piec pokroczny nr 1 znów może robić to, do czego został stworzony – krok po kroku przygotowywać stal do dalszej drogi przez walcownię.

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