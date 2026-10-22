Miliony na modernizację pieca w Hucie Katowice

W walcowni średniej ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej zakończył się remont i modernizację pieca pokrocznego nr 1. Prace trwały prawie dwa miesiące, a ich wartość wyniosła 2,68 mln zł.

W walcowni średniej ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej zakończył się remont i modernizację pieca pokrocznego nr 1. Prace trwały prawie dwa miesiące, a ich wartość wyniosła 2,68 mln zł.

Dlaczego ten element jest tak ważny? To właśnie tutaj stalowe kęsy są nagrzewane do temperatury odpowiedniej do dalszego walcowania. Przez komorę pieca przemieszczają się krok po kroku – są unoszone, przesuwane i opuszczane przez ruchome trzony. Stąd właśnie jego nazwa: piec pokroczny - informuje ArcelorMittal Poland w mediach społecznościowych.

W ramach remontu m.in. wymieniono wyłożenia ceramiczne i uszczelnienia, zmodernizowano strop komory pieca oraz zastosowano nowe rozwiązania izolacyjne. 106 m kw. stropu zostało wykonanych od nowa, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów ogniotrwałych.

Efekt? Ograniczenie strat ciepła oraz przygotowanie urządzenia do dalszej bezpiecznej, stabilnej i wydajnej pracy.