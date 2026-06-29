Miliony na infrastrukturę medyczną w województwie śląskim

Modernizacja placówek medycznych, zakup nowoczesnego sprzętu oraz rozwój infrastruktury ochrony zdrowia – 16 projektów w województwie śląskim otrzyma wsparcie z funduszy unijnych. Łączna wartość dofinansowania to ponad 31 mln zł.

Modernizacja placówek medycznych, zakup nowoczesnego sprzętu oraz rozwój infrastruktury ochrony zdrowia – 16 projektów w województwie śląskim otrzyma wsparcie z funduszy unijnych. Łączna wartość dofinansowania to ponad 31 mln zł.

Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych beneficjentom, którzy uzyskali unijne dofinansowanie w ramach działania FESL.08.06 „Infrastruktura ochrony zdrowia” odbyło się w poniedziałek, 29 czerwca 2026 r., w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

- Celem działania jest poprawa dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia w regionie, ze szczególnym naciskiem na rozwój opieki zdeinstytucjonalizowanej, zapewnienie opieki bliżej miejsca zamieszkania pacjenta oraz wsparcie opieki długoterminowej, hospicyjnej i paliatywnej. Teraz czas na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, który jest bez wątpienia długi. Przy czym widzimy, jak w praktyce „pracują” unijne środki – podkreślił wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to ponad 48,4 mln zł. Złożono 23 wnioski o dofinansowanie, a w konkursie wybrano 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 31 027 814,41 zł.

„Infrastruktura ochrony zdrowia” - lista dofinansowanych projektów w woj. śląskim