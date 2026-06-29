Miliony na infrastrukturę medyczną w województwie śląskim
Modernizacja placówek medycznych, zakup nowoczesnego sprzętu oraz rozwój infrastruktury ochrony zdrowia – 16 projektów w województwie śląskim otrzyma wsparcie z funduszy unijnych. Łączna wartość dofinansowania to ponad 31 mln zł.
fot: Andrzej Grygiel/UMWS
Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych beneficjentom, którzy uzyskali unijne dofinansowanie w ramach działania FESL.08.06 „Infrastruktura ochrony zdrowia”
fot: Andrzej Grygiel/UMWS
Modernizacja placówek medycznych, zakup nowoczesnego sprzętu oraz rozwój infrastruktury ochrony zdrowia – 16 projektów w województwie śląskim otrzyma wsparcie z funduszy unijnych. Łączna wartość dofinansowania to ponad 31 mln zł.
Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych beneficjentom, którzy uzyskali unijne dofinansowanie w ramach działania FESL.08.06 „Infrastruktura ochrony zdrowia” odbyło się w poniedziałek, 29 czerwca 2026 r., w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.
- Celem działania jest poprawa dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia w regionie, ze szczególnym naciskiem na rozwój opieki zdeinstytucjonalizowanej, zapewnienie opieki bliżej miejsca zamieszkania pacjenta oraz wsparcie opieki długoterminowej, hospicyjnej i paliatywnej. Teraz czas na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, który jest bez wątpienia długi. Przy czym widzimy, jak w praktyce „pracują” unijne środki – podkreślił wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to ponad 48,4 mln zł. Złożono 23 wnioski o dofinansowanie, a w konkursie wybrano 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 31 027 814,41 zł.
„Infrastruktura ochrony zdrowia” - lista dofinansowanych projektów w woj. śląskim
- CENTRUM MEDYCZNE TOMMED SP Z.O.O. - Kompleksowa modernizacja i zakup wyposażenia medycznego dla poprawy leczenia i diagnostyki pacjentów w Centrum Medyczne Tommed (Miejsce realizacji: Katowice) 1 695 463,01 zł
- TOMASZ ZAŁĘCKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SILOE" - Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w NZOZ "SILOE" w Myszkowie i Zawierciu (Miejsce realizacji: Myszków, Zawiercie) 1 696 479,66 zł
- ID-MED SP Z.O.O. - Podwyższenie jakości usług w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie Piekar Śląskich (Miejsce realizacji: Piekary Ślaskie) 601 816,15 zł
- SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH - Zakup sprzętu medycznego jako wsparcie podmiotu udzielającego świadczeń domowej opieki długoterminowej (Miejsce realizacji: Pilchowice - Szpital Chorób Płuc) 1 551 527,19 zł
- STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II" W ŻORACH - Hospicjum domowe w Żorach - nowa jakość opieki (Miejsce realizacji: Żory) 1 690 157,00 zł
- SANTE CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SOSNOWCU - Rozwój infrastruktury i doposażenie podmiotu świadczącego usługi opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności i jakości świadczeń (Miejce realizacji: Sosnowiec) 3 083 386,90 zł
- STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH - Rozwój deinstytucjonalnych form opieki paliatywnej i hospicyjnej w środowisku domowym pacjentów (Miejsce Realizacji: Gliwice) 933 147,00 zł
- KONIOR CLINIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA W BIELSKU BIAŁEJ Zwiększenie dostępności i efektywności opieki długoterminowej w Konior Clinic. (Miejsce realizacji: Bielsko- Biała) 1 404 566,32 zł
- STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ - Dostosowanie obiektu i zakup niezbędnego wyposażenia w celu świadczenia usług opieki hospicyjnej w formie zdeinstytucjonalizowanej (Miejsce realizacji: Częstochowa - siedziba Stowarzyszenia) 11 339 521,30 zł
- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE A. WOJTACHNIO SPÓŁKA JAWNA W CZĘSTOCHOWIE - Kompleksowe wzmocnienie domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia medycznego i modernizację infrastruktury (Miejsce realizacji: Częstochowa) 1 157 531,56 zł
- SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU - Zwiększenie potencjału Hospicjum Domowego funkcjonującego w ramach Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu (Miejsce realizacji: Orzesze - Szpital Chorób Płuc) 397 269,60 zł
- PRYWATNE CENTRUM MEDYCZNE AKO-MED S.C. W LUBLIŃCU - Poprawa dostępności i jakości pielęgniarskiej opieki długoterminowej w powiatach lublinieckim, częstochowskim i kłobuckim oraz mieście Częstochowa. (Miejsce realizacji: Lubliniec) 1 449 151,83 zł
- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH BYSTREJ - Poprawa jakości opieki paliatywnej oferowanej przez SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej (Miejsce realizacji: Wilkowice Bystra - Szpital Kolejowy) 479 453,80 zł
- SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SP Z.O.O. - Tlenoterapie domowe jako element kompleksowej opieki długoterminowej (Miejsce realizacji: Siewierz - Szpital Chorób Płuc) 198 634,80 zł
- FUNDACJA "PRO SALUTE" W BĘDZINIE - Kompleksowy rozwój hospicjum domowego Fundacji Pro Salute jako element deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i społecznych (Miejsce realizacji : Będzin) 1 699 511,71 zł
- GAŁKA MAŁGORZATA NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PANACEUM" W DĄBROWIE GÓRNICZEJ - Rozwój hospicjum domowego i opieki paliatywnej w NZOZ Panaceum w Dąbrowie Górniczej (Miejsce realizacji: Dąbrowa Górnicza) 1 650 196,58 Razem 31 027 814,41 zł