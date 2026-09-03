Transformacja od A do Z

Milionowe konto w Transport GZM. System bije kolejne rekordy

Niespełna trzy lata po starcie system Transport GZM odnotował kolejny symboliczny wynik – w sierpniu założono w nim milionowe konto. Choć ponad 90 proc. kont zostało założonych online, rekordowy pasażer nie skorzystał z aplikacji ani strony internetowej – konto założył osobiście w Punkcie Obsługi Pasażera w Chorzowie.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

3 września 2026, 14:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: GZM/Radosław Kaźmierczak

Skala, jaką system osiągnął w niecałe trzy lata działania, robi wrażenie

fot: GZM/Radosław Kaźmierczak

Niespełna trzy lata po starcie system Transport GZM odnotował kolejny symboliczny wynik – w sierpniu założono w nim milionowe konto. Choć ponad 90 proc. kont zostało założonych online, rekordowy pasażer nie skorzystał z aplikacji ani strony internetowej – konto założył osobiście w Punkcie Obsługi Pasażera w Chorzowie.

To bardzo dobra wiadomość! Widzimy, że coraz więcej mieszkańców zakłada konta w systemie, sięga po aplikację i decyduje się na bilety długookresowe zamiast jednorazowych, co oznacza, że zostają z nami na dłużej – mówi Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Nie zamierzamy na tym poprzestawać – cały czas rozwijamy Transport GZM i już wkrótce w aplikacji pojawią się wyczekiwane funkcje: nowości związane ze śledzeniem pojazdów oraz ulepszenia funkcji Podróży Start/Stop – dodaje.

Skala, jaką system osiągnął w niecałe trzy lata działania, robi wrażenie – i nie chodzi tylko o samo milionowe konto. Te niemal trzy lata to setki aktualizacji i poprawek, dzięki którym Transport GZM stał się produktem, po który pasażerowie sięgają chętnie i coraz liczniej.

Dla większości pasażerów Transport GZM to po prostu aplikacja do kupowania biletów. W praktyce to znacznie więcej – cyfrowy szkielet całej komunikacji miejskiej organizowanej przez GZM – mówi Grzegorz Stępień, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – To on utrzymuje w ruchu komputery pokładowe w autobusach i tramwajach, zasila biletomaty i urządzenia kontrolerów, a także generuje dane o bieżącej pozycji pojazdów, z których korzystają później dziesiątki innych aplikacji i systemów. Gdyby Transport GZM przestał działać, przestałyby też działać zakupy biletów w popularnych aplikacjach bankowych i komercyjnych – wszystkie opierają się na tym samym, scentralizowanym mechanizmie – wyjaśnia.

3 lata Transport GZM w liczbach

  • milionowe konto pasażera – założone w sierpniu 2026 r. stacjonarnie, w Punkcie Obsługi Pasażera w Chorzowie
  • blisko 20 mln sprzedanych biletów o łącznej wartości blisko 400 mln zł
  • • dzienny rekord sprzedaży biletów padł 31 sierpnia 2026 roku. Sprzedano wówczas bilety za ponad 1,75 mln zł
  • ok. 850 tys. pobrań aplikacji mobilnej
  • ok. pół miliona aktywnych Metrokart w obiegu

O systemie Transport GZM

Transport GZM to system informatyczny wdrożony w październiku 2023 roku, odpowiadający za obsługę komunikacji miejskiej organizowanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię – od sprzedaży biletów, przez pracę komputerów pokładowych, biletomatów i urządzeń kontrolerskich, po dane o pozycji pojazdów zasilające inne aplikacje i systemy, w tym komercyjne aplikacje bankowe.



 

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