Milionowe inwestycje w zabytkowej kopalni

Jedne z największych atrakcji turystycznych naszego regionu będą zrewitalizowane. Inwestycje czekają Zabytkową Kopalnię Guido oraz Strefę Carnall. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało na zaplanowane tam prace unijne dofinansowanie.

Jedne z największych atrakcji turystycznych naszego regionu będą zrewitalizowane. Inwestycje czekają Zabytkową Kopalnię Guido oraz Strefę Carnall. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało na zaplanowane tam prace unijne dofinansowanie.

Muzeum Górnictwa Węglowego podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Industrialne Dziedzictwo Górnego Śląska – rewitalizacja obiektów zabytkowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Nowe życie zyskają kolejne przestrzenie Strefy Carnall oraz podziemia Kopalni Guido. Powstaną nowe trasy edukacyjne, nowoczesne ekspozycje i miejsca spotkań z historią, kulturą i śląską tożsamością.

- To inwestycja nie tylko w zabytki, ale przede wszystkim w ocalenie pamięci, przekazanie wciąż żywych emocji i górniczych opowieści kolejnym pokoleniom. Chcemy, aby Sztolnia Królowa Luiza i Kopalnia Guido były jeszcze bardziej dostępne, nowoczesne i inspirujące – dla mieszkańców regionu, rodzin, dzieci, turystów i wszystkich, którzy chcą poczuć prawdziwego ducha przemysłowego Śląska – zapowiada MGW.

Jak informuje zabrzańskie Muzeum, zakres prac jest ostatnim etapem długofalowego procesu rewitalizacji infrastruktury naziemnej zlokalizowanej w Strefie Carnall (naziemna część Kompleksu Sztolni). Przebudowane zostaną m.in. trzeci segment budynku kompresorów i rozdzielni 6 kV na przestrzeń ekspozycyjną, budynek Łaźni Łańcuszkowej na przestrzeń kulturalną i wystawienniczą, warsztat konserwatorski na przestrzeń edukacyjną. Zaplanowano też prace konserwatorskie i budowlane przy budynku akumulatorowni (powstanie tam nowoczesna strefa VR), prace w budynku nadszybia szybu Carnall - przeznaczony zostanie na cele wystawiennicze (mapping). Prace obejmą również poprawę atrakcyjności terenu strefy Carnall.

Poza tym projekt obejmuje także przebudowę komór na poziomie 320 m Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w rejonie Strefy K8 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia umożliwiającego wprowadzenie nowej lekcji edukacyjnej w podziemiach.

W zakresie poprawy jakości obsługi zwiedzających w ramach projektu przewidziano oznakowanie przestrzenne (również w jęz. angielskim), wykorzystanie kodów QR, nowe formuły zwiedzania Strefy Carnall: z wykorzystaniem aplikacji mobilnej AR, kodów QR, realizację części działań w formule on-line. Częścią projektu będzie konserwacja muzealiów, która pomoże w zachowaniu autentyczności i integralności obiektów. Zostaną one wyeksponowane dla odwiedzających w przestrzeniach objętych projektem oraz zdigitalizowane w formie dostępnej online.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wartość projektu to 75 416 881,19 zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 32 575 001,03 zł.

