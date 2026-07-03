Transformacja od A do Z

Mieszkańcy postawili sprawę jasno: Ma być Park Aktywności

Teren przy ulicy Granicznej w Jastrzębiu-Zdroju, zgodnie z wnioskami mieszkańców, zmieni się diametralnie. Planowany tam Park Aktywności będzie kolejnym atrakcyjnym miejscem na mapie miasta.

Monika Krezel

Monika Krężel

3 lipca 2026, 10:31
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Jastrzębie-Zdrój

Wizualizacja jastrzębskiego Parku Aktywności

fot: UM Jastrzębie-Zdrój

Teren przy ulicy Granicznej w Jastrzębiu-Zdroju, zgodnie z wnioskami mieszkańców, zmieni się diametralnie. Planowany tam Park Aktywności będzie kolejnym atrakcyjnym miejscem na mapie miasta.

Prowadzone były konsultacje, na bazie których nakreślono koncepcję tego, jak teren przy ul. Granicznej powinien wyglądać. Wydzielono w sumie pięć stref. Oprócz stref związanych z parkingami i zapleczem sanitarnym, korzystający z Parku Aktywności na Osiedlu Barbary będą mieli do dyspozycji polanę piknikową z dostosowanymi ozdobnymi nasadzeniami. 

Znajdzie się także strefa spacerowa, gdzie oprócz alejek, zaprojektowany zostanie także tor do gry w bule. Planowane jest również miejsce na boisko do paddla, badmingtona, trampoliny, a także dwie mini sceny z widownią - informuje UM w Jastrzębiu-Zdroju.

Trwa właśnie postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy tej inwestycji.

Firma, która zostanie wybrana w postępowaniu przetargowym będzie miała za zadanie między innymi wykonanie ścieżek, chodników i placyków rekreacyjnych. Konieczne będzie także wykonanie nawierzchni sportowej pod boisko sportowe, bieżnię, w strefie sceny oraz strefie sensorycznej. Wybudowane ma zostać boisko do padla o nawierzchni z trawy syntetycznej.

Park Aktywności na osiedlu Barbary ma być bezpieczny dla użytkowników – dlatego w zakresie prac ogólnobudowlanych jest także wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefie streetworkout’u oraz trampolin. Wykonane zostaną także elementy małej architektury, nasadzenia, oświetlenie i sieci kanalizacyjne z racji na konieczność postawienia ogólnodostępnej, systemowej toalety.

Termin składania ofert upływa 7 lipca.

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