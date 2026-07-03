Mieszana sesja na Wall Street na koniec skróconego tygodnia

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mieszanymi wynikami głównych indeksów. Drugi dzień z rzędu słabiej zachowywał się Nasdaq, któremu ciążyły spadające notowania producentów półprzewodników. W piątek amerykańskie giełdy będą nieczynne z powodu święta.

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mieszanymi wynikami głównych indeksów. Drugi dzień z rzędu słabiej zachowywał się Nasdaq, któremu ciążyły spadające notowania producentów półprzewodników. W piątek amerykańskie giełdy będą nieczynne z powodu święta.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,14 proc. i wyniósł 52.900,07 pkt. To najwyższy poziom tego indeksu w historii.

S&P 500 na koniec dnia nie zmienił się i wyniósł 7.483,24 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,80 proc. do 25.832,67 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,55 proc. i wynosi 2.996,11 pkt.

Indeks VIX spada o 2,65 proc. do 16,15 pkt.

Podczas środowej sesji spadały akcje producentów półprzewodników. Akcje Nvidii spadły o 2,1 proc., a Micron stracił 6 proc.

"To potencjalna rotacja z sektora, który od kilku miesięcy cieszy się ogromnym zainteresowaniem, w inne obszary, ale myślę też, że następuje pewna rewaluacja samego rynku sztucznej inteligencji" - powiedział Anshul Sharma, dyrektor ds. inwestycji w Savvy Wealth.

"Jeśli firmy będą bardziej wrażliwe na koszty obliczeniowe, czy to będzie kolejny obszar, na którym się skupią" - dodał

Główne indeksy zakończyły skrócony przez święta tydzień solidnymi wzrostami. Szeroki indeks S&P 500 wzrósł o ponad 1,8 proc., podczas gdy Dow Jones i technologiczny Nasdaq zyskały odpowiednio ponad 1,7 i ponad 2,4 proc.