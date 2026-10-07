Międzynarodowy rynek węgla: widmo ograniczenia podaży węgla z Kolumbii

Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała raport dotyczący międzynarodowego rynku węgla. Z opracowania wynika, że na międzynarodowym rynku węgla energetycznego we wrześniu przeważały bycze nastroje. Główne rynki spot węgla wysokoenergetycznego zyskały na wartości. W raporcie mowa o niskim poziomie zapasów gazu i ograniczeniu podaży węgla z Kolumbii.

Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała raport dotyczący międzynarodowego rynku węgla. Z opracowania wynika, że na międzynarodowym rynku węgla energetycznego we wrześniu przeważały bycze nastroje. Główne rynki spot węgla wysokoenergetycznego zyskały na wartości. W raporcie mowa o niskim poziomie zapasów gazu i ograniczeniu podaży węgla z Kolumbii.

Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że wrzesień przyniósł kontynuację byczych nastrojów na międzynarodowym rynku węgla.

„Główne rynki spot węgla wysokoenergetycznego poruszały się po wyraźnie wyższych poziomach niż miesiąc wcześniej. Wzrostom sprzyjała eskalacja konfliktu między USA a Iranem i utrzymujące się ograniczenia w żegludze przez Cieśninę Ormuz, ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę gazową w regionie jamalskim oraz masowce na Morzu Azowskim i Czarnym, czy też zmienność notowań LNG i widmo zakłóceń w jego podaż" - można przeczytać w raporcie.

Agencja Rozwoju Przemysłu doniosła, że indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 134,22 USD/t na dzień 25 września. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 134,52 USD/t na ten dzień, odnotowując spadek o 3,79 USD/t, tj. o 2,74% (z poziomu 138,31 USD/t), a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg odnotował wzrost o aż 12,41 USD/t, tj. o 9,94%, osiągając poziom 137,32 USD/t, wg notowań Argus.

ARP podkreśliła, że wśród czynników wspierających notowania spot CIF ARA węgla wysokoenergetycznego źródła wymieniły m.in. również stosunkowo niski poziom zapasów gazu, szczególnie w Niemczech, gdzie we wrześniu magazyny były zapełnione jedynie w ok. 56-57%, wobec ok. 68-71% średnio w UE, utrzymującą się przewagę opłacalności wytwarzania energii elektrycznej z węgla nad jej wytwarzaniem z gazu w Niemczech (znacznie wyższe estymacje wskaźników CDS niż CSS), czy też widmo ograniczenia podaży węgla z Kolumbii (pokłosie ataku z użyciem materiałów wybuchowych na linię kolejową obsługującą kopalnię Cerrejón).

Z kolei indeks dzienny FOB Richards Bay dla węgla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 25 września osiągnął wartość 121,40 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg spadł o 1,80 USD/t, tj. o 1,46%, osiągając poziom 121,27 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł o aż 12,69%, tj. o 13,89 USD/t, osiągając wartość 123,32 USD/t, wg notowań Argus.

„Według źródeł, wrześniowe notowania spot FOB RB tej jakości węgla wspierały także takie czynniki jak wzrosty na rynkach CIF ARA, FOB Newcastle czy FOB Indonesia, ożywienie aktywności zakupowej indyjskiego sektora energetycznego (krytyczne poziomy zapasów, zakłócenia w krajowej logistyce dostaw, rosnące ceny rodzimego surowca, ustępowanie monsunu), widmo ograniczenia podaży z Indonezji (zakłócenia w żegludze śródlądowej, opóźnienia w zatwierdzaniu kwot produkcyjnych przez rząd, ogłoszenie siły wyższej i ograniczenie sprzedaży spot przez Bayan Resources), czy też utrzymujący się popyt ze strony Pakistanu” – poinformowała ARP.

Produkcja węgla w Chinach spada

„Jak wynika z danych NBS, produkcja węgla w Chinach w okresie styczeń-sierpień 2026 wyniosła 3,06 mld t, co oznacza spadek o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W sierpniu 2026 r. w Państwie Środka wyprodukowano 361,82 mln t węgla, tj. o 7,7% mniej niż w sierpniu 2025 r.” - podaje ARP w raporcie.

Zgodnie z danymi indyjskiego Ministerstwa Węgla, produkcja węgla w Indiach w okresie kwiecień-sierpień 2026, pierwszych pięciu miesięcy roku podatkowego 2026-2027, spadła o 3,19% r/r do 369,17 mln t.

„Jak podaje japońskie Ministerstwo Finansów, Japonia w sierpniu 2026 r. zaimportowała 14,85 mln t węgla, co stanowi spadek o 8,22% r/r. W gronie największych dostawców węgla do Japonii w sierpniu br. znalazła się Australia (9,92 mln t), Indonezja (2,56 mln t), USA (0,70 mln t), Kanada (0,68 mln t) i RPA (0,41 mln t). Ich łączny udział w dostawach osiągnął 96%" - informuje ARP.

Zgodnie z komunikatem Vietnam Customs, w sierpniu 2026 r. Wietnam zaimportował 5,08 mln t węgla, co odzwierciedla wzrost o 18,34% r/r. 39% wietnamskiego importu węgla w sierpniu br. pochodziło z Indonezji, 33% z Australii, a 22% z Rosji.

Co słychać w Australii?

ARP poinformowała, że indeks tygodniowy FOB Newcastle dla węgla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 25 września osiągnął wartość 143,35 USD/t, odnotowując spadek o 1,81 USD/t, tj. o 1,25%. Na dzień 11 września indeks ten wzrósł o 4,54 USD/t, tj. o 3,18%, do 147,53 USD/t.