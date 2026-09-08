Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała raport dotyczący międzynarodowego rynku węgla. Z opracowania wynika, że na międzynarodowym rynku węgla energetycznego w sierpniu przeważał byczy sentyment. Główne rynki spot węgla wysokoenergetycznego zyskały na wartości.

Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała raport dotyczący międzynarodowego rynku węgla. Z opracowania wynika, że na międzynarodowym rynku węgla energetycznego w sierpniu przeważał byczy sentyment. Główne rynki spot węgla wysokoenergetycznego zyskały na wartości.

Agencja Rozwoju Przemysłu doniosła, że indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 133,00 USD/t na dzień 28 sierpnia. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 131,20 USD/t na ten dzień, odnotowując wzrost o 5,85 USD/t, tj. o 4,67%, a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg odnotował wzrost o 4,73 USD/t, tj. o 3,94%, osiągając poziom 124,91 USD/t, wg notowań Argus

ARP podkreśliła, że wśród czynników wspierających w sierpniu europejskie notowania spot węgla wysokoenergetycznego źródła wyszczególniły m.in. spadek dostępności mocy jądrowych w Europie (pokłosie niewystarczających przepływów rzecznych oraz wysokiej temperatury wód chłodzących), rosnące notowania gazu i niskie poziomy zapełnienia magazynów tego surowca w UE (w ostatnim tygodniu sierpnia były wypełnione w 63%, tj. o ok. 17% poniżej średniego poziomu dla tego okresu), wzrost napięć geopolitycznych między USA a Iranem (wygaśnięcie memorandum o porozumieniu, wypowiedzenie Iranowi wojny gospodarczej przez USA), perspektywę ożywienia aktywności handlowej od września związaną ze spodziewanym ponadnormatywnym wzrostem spalania węgla w nadchodzącym sezonie grzewczym czy też dodatnie estymacje wskaźników CDS dla niemieckiej energetyki węglowej na najbliższe miesiące.

Z kolei indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 28 sierpnia osiągnął wartość 116,44 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł o 5,25 USD/t, tj. o 4,82%, osiągając poziom 114,20 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł o 3,80%, tj. o 4,01 USD/t, osiągając wartość 109,44 USD/t, wg notowań Argus

„Według źródeł, sierpniowe notowania spot FOB RB tej jakości węgla wsparły w głównej mierze takie czynniki jak wzrosty na rynku CIF ARA, zgłaszany popyt ze strony Japonii, Korei Południowej i Pakistanu, spodziewany wraz z ustaniem sezonu monsunowego we wrześniu wzrost zużycia węgla w Indiach czy też widmo ograniczenia podaży z RBCT (pokłosie wykolejenia składu z węglem w dniu 21 sierpnia w Korytarzu Północnym, zaledwie tydzień po wznowieniu regularnych przewozów przez TFR po przestoju konserwacyjnym)” – poinformowała ARP.

Produkcja węgla spada

„Jak wynika z danych NBS, produkcja węgla w Chinach w okresie styczeń-lipiec 2026 wyniosła 2,70 mld t, co oznacza spadek o 2,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W lipcu 2026 r. w Państwie Środka wyprodukowano 343,21 mln t węgla, tj. o 10,1% mniej niż w lipcu 2025 r.” - podaje ARP w raporcie.

Za 69,5% chińskiej produkcji węgla w lipcu br. odpowiadały trzy prowincje: Mongolia Wewnętrzna (102,03 mln t), Shanxi (68,93 mln t) oraz Shaanxi (67,45 mln t). Ich łączna produkcja osiągnęła 238,41 mln t

Zgodnie z danymi indyjskiego Ministerstwa Węgla, produkcja węgla w Indiach w okresie kwiecień-lipiec 2026, pierwszych czterech miesięcy roku podatkowego 2026-2027, spadła o 3,07% r/r do 302,29 mln t.

„Jak podaje japońskie Ministerstwo Finansów, Japonia w lipcu 2026 r. zaimportowała 14,87 mln t węgla, co stanowi spadek o 5,41% r/r. W gronie największych dostawców węgla do Japonii w lipcu br. znalazła się Australia (10,31 mln t), Indonezja (1,78 mln t), USA (1,07 mln t), Kanada (1,04 mln t) i RPA (0,28 mln t). Ich łączny udział w dostawach osiągnął przeszło 97% - informuje ARP.

Zgodnie z komunikatem Vietnam Customs, w lipcu 2026 r. Wietnam zaimportował 7,30 mln t węgla, co odzwierciedla wzrost o 36,79% r/r. 42% wietnamskiego importu węgla w lipcu br. pochodziło z Indonezji, 25% z Australii, a 23% z Rosji.

