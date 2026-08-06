Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała raport dotyczący międzynarodowego rynku węgla. Z opracowania wynika, że lipiec upłynął pod znakiem umiarkowanego popytu i braku presji na odbudowę zapasów.

Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała raport dotyczący międzynarodowego rynku węgla. Z opracowania wynika, że lipiec upłynął pod znakiem umiarkowanego popytu i braku presji na odbudowę zapasów.

„Wydarzenia na Bliskim Wschodzie nadal oddziaływały na nastroje rynkowe, sprzyjając okresowej zmienności notowań spot oraz zachowawczej postawie uczestników rynku” - czytamy w raporcie.

Agencja Rozwoju Przemysłu doniosła, że indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 122,33 USD/t na dzień 31 lipca. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 120,22 USD/t na ten dzień, odnotowując spadek o 0,66 USD/t, tj. o 0,55%, a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg odnotował spadek o 6,45 USD/t, tj. o 5,09%, osiągając poziom 120,18 USD/t, wg notowań Argus.

ARP podkreśliła, że przez większą część minionego miesiąca europejski rynek fizyczny węgla wysokoenergetycznego pozostawał w fazie konsolidacji. Wśród czynników, jakie zaważyły na jego miesięcznej przecenie źródła wymieniły m.in. sezonowe spowolnienie handlu, niskie zainteresowanie sierpniowym oknem dostaw, relatywnie wysokie zapasy użytkowników końcowych, wzrost udziału OZE w niemieckim miksie wytwórczym energii elektrycznej czy też wystarczające zapasy w hubie ARA.

Z kolei indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 31 lipca osiągnął wartość 104,67 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg spadł o 2,55 USD/t, tj. o 2,39%, osiągając poziom 104,25 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg spadł o 6,91%, tj. o 7,83 USD/t, osiągając wartość 105,43 USD/t, wg notowań Argus. „Jak wskazały źródła, lipcowym zmianom cen na rynku spot FOB Richards Bay nadawała ton przede wszystkim utrzymująca się presja podażowa wynikająca z ograniczonego popytu ze strony Indii, największego odbiorcy węgla energetycznego z RPA” – poinformowała ARP.

„Lipcowy przebieg notowań australijskiego węgla tej jakości był determinowany głównie przez stabilną podaż, zwiększone w następstwie fal upałów zużycie energii elektrycznej w Japonii i Korei Południowej czy też podwyższone ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie - podaje ARP w raporcie.

Jak wynika z danych NBS, produkcja węgla w Chinach w okresie styczeń-czerwiec 2026 wyniosła 2,37 mld t, co oznacza spadek o 1,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W czerwcu 2026 r. w Państwie Środka wyprodukowano 380,88 mln t węgla, tj. o 9,7% mniej niż w czerwcu 2025 r. Za blisko 70% chińskiej produkcji węgla w czerwcu br. odpowiadały trzy prowincje: Mongolia Wewnętrzna, Shanxi oraz Shaanxi (70,55 mln t). Ich łączna produkcja osiągnęła 264,63 mln t, co stanowi spadek o 9,18% r/r.

Zgodnie z danymi indyjskiego Ministerstwa Węgla, produkcja węgla w Indiach w okresie kwiecień-czerwiec 2026, pierwszych trzech miesięcy roku podatkowego 2026-2027, spadła o 5,88% r/r do 232,49 mln t.

„Jak podaje japońskie Ministerstwo Finansów, Japonia w czerwcu 2026 r. zaimportowała 11,76 mln t węgla, co stanowi wzrost o 10,1% r/r. W gronie największych dostawców węgla do Japonii w czerwcu br. znalazła się Australia (8,14 mln t), Indonezja (1,74 mln t), USA (0,85 mln t), Kanada (0,71 mln t) i Kolumbia (0,06 mln t). Ich łączny udział w dostawach osiągnął blisko 98%” - informuje ARP.

Zgodnie z komunikatem Vietnam Customs, w czerwcu 2026 r. Wietnam zaimportował 7,19 mln t węgla, co odzwierciedla wzrost o 11,28% r/r. 36% wietnamskiego importu węgla w czerwcu br. pochodziło z Indonezji, 28% z Australii, a 18% z Rosji.