Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała raport dotyczący międzynarodowego rynku węgla. Z opracowania wynika, że międzynarodowy rynek węgla wysokoenergetycznego po kwietniowym tąpnięciu wszedł w maju w fazę odbudowy. „Główne rynki spot poruszały się w trendzie wzrostowym, przy czym rynek CIF ARA z najwyższą dynamiką” - czytamy w opracowaniu.

Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała raport dotyczący międzynarodowego rynku węgla. Z opracowania wynika, że międzynarodowy rynek węgla wysokoenergetycznego po kwietniowym tąpnięciu wszedł w maju w fazę odbudowy. „Główne rynki spot poruszały się w trendzie wzrostowym, przy czym rynek CIF ARA z najwyższą dynamiką” - czytamy w opracowaniu.

ARP podkreśliła, że wśród czynników wspierających w maju europejskie notowania spot węgla wysokoenergetycznego, źródła wyszczególniły m.in. oczekiwania wzrostu popytu na węgiel w okresie letnim przy utrzymującej się zmienności cen gazu, wynikającej z napięć na linii USA-Iran, zawieranie transakcji na rynku fizycznym przy podwyższonych poziomach cen, wyższe estymacje wskaźników CDS dla niemieckiej energetyki węglowej niż CSS dla gazowej na najbliższe miesiące czy też prognozowane na lato dodatnie odchylenia temperatur od normy wieloletniej w Europie.

Agencja Rozwoju Przemysłu doniosła, że indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 127,67 USD/t na dzień 29 maja. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 126,65 USD/t na ten dzień, odnotowując wzrost o 9,98 USD/t, tj. o 8,55% (z poziomu 116,97 USD/t), a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg odnotował wzrost o aż 11,17 USD/t, tj. o 10,92%, osiągając poziom 113,47 USD/t, wg notowań Argus.

„Według źródeł, majowe notowania spot FOB RB tej jakości węgla wsparły w głównej mierze takie czynniki jak widmo ograniczenia podaży z RBCT w krótkim terminie z powodu niekorzystnych warunków pogodowych (ulewne deszcze), zwiększanie zakupów przez Pakistan czy też wzrost zainteresowania południowoafrykańskim surowcem ze strony gospodarek Azji Północno-Wschodniej w związku ze spodziewanym wzrostem jego zużycia w okresie lata, wynikającym czy to z zakłóceń w dostawach LNG z krajów regionu Zatoki Perskiej (pokłosie trwającego konfliktu na linii USA-Iran) czy to ze spodziewanego nasilenia fal upałów związanych ze zjawiskiem El Niño” - podaje ARP w raporcie.

Wśród czynników, które wspierały notowania spot FOB Newcastle węgla wysokoenergetycznego w maju źródła wymieniły m.in. wzrost kosztów produkcji węgla w Australii w związku z wyższymi cenami paliw, perspektywę dodatnich anomalii termicznych w regionie Azji i Pacyfiku w sezonie letnim (wpływ zjawiska El Niño) czy też oczekiwany spadek produkcji węgla w Chinach (pokłosie zaostrzenia reżimu bezpieczeństwa w chińskich kopalniach po śmiertelnej w skutkach katastrofie górniczej, jaka miała miejsce 22 maja w prowincji Shanxi) - czytamy w opracowaniu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Produkcja węgla w Chinach w okresie styczeń-kwiecień 2026 wyniosła 1,58 mld t, co oznacza spadek o 0,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Zgodnie z danymi indyjskiego Ministerstwa Węgla, w kwietniu 2026 r., otwierającym rok podatkowy 2026-2027, produkcja węgla w Indiach wyniosła 74,31 mln t, co oznacza spadek o 9 % r/r. W analogicznym miesiącu ubiegłego roku Indie wyprodukowały 81,66 mln t.

Z kolei zgodnie z komunikatem Vietnam Customs, w kwietniu 2026 r. Wietnam zaimportował 8,5 mln t węgla, co odzwierciedla wzrost o 18,77% r/r. 43% wietnamskiego importu węgla w kwietniu br. pochodziło z Indonezji, 31% z Australii, a 16% z Rosji.