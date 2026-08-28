Metropolia tworzy grupę zakupową prądu dla obiektów z fotowoltaiką

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia utworzyła grupę zakupową, która ma kupić energię elektryczną dla obiektów posiadających instalacje fotowoltaiczne - poinformował rzecznik GZM Łukasz Zych. W grupie znalazło się 41 zamawiających.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia utworzyła grupę zakupową, która ma kupić energię elektryczną dla obiektów posiadających instalacje fotowoltaiczne - poinformował rzecznik GZM Łukasz Zych. W grupie znalazło się 41 zamawiających.

Obecnie zorganizowane przez GZM grupy zakupowe kupują energię elektryczną i gaz (na lata 2026-27). O nowej grupie zakupowej poinformował na sierpniowej sesji zgromadzenia Metropolii przewodniczący jej zarządu Leszek Pietraszek.

"W sierpniu podpisaliśmy porozumienie ws. przygotowania i przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej. Będziemy państwu proponować, bo o tym też rozmawiamy, szerszy zakres wspólnych działań i szerszy zakres wspólnych zakupów. Widzimy w tym duży potencjał" - stwierdził podczas sesji Pietraszek.

Pytany o nową inicjatywę rzecznik Metropolii wyjaśnił, że będzie to nowa grupa zakupowa.

- Po raz pierwszy przygotowujemy wspólne postępowanie na zakup energii elektrycznej dla obiektów posiadających instalacje fotowoltaiczne. W tym celu utworzona została grupa zakupowa, a GZM podpisała porozumienie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania - wskazał Zych.

Jak uściślił, w grupie jest 41 zamawiających: przede wszystkim gminy GZM z ich jednostkami organizacyjnymi, instytucje kultury, spółki z udziałem samorządów, szpitale i placówki medyczne oraz inne. Wśród zamawiających są jednostki spoza GZM, np. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z Częstochowy.

Postępowanie będzie obejmowało zakup energii

Rzecznik GZM podał, że do planowanego przetargu zgłoszonych zostanie ok. 300 punktów poboru energii. Postępowanie będzie obejmowało zakup energii, z uwzględnieniem trzech rodzajów rozliczeń związanych z energią produkowaną przez instalacje fotowoltaiczne: net-billing, net-metering oraz sprzedaż nadwyżek.

- Zakłada się, że umowy będą zawierane na okres dwóch lat. Wyjątkiem będą punkty, dla których obecne umowy na dostawę energii elektrycznej kończą się w innym terminie: w tych przypadkach okres obowiązywania nowych umów zostanie dostosowany do dat zakończenia obecnych umów - wyjaśnił Zych.

Zastrzegł, że na tym etapie trudno jeszcze o szczegółowe dane dot. zapotrzebowania na energię czy planowany wolumen zakupu. Dokumentacja postępowania obecnie powstaje, dane będą znane na dalszych etapach prac.

Spośród już funkcjonujących grup zakupowych GZM jesienią ub. roku Metropolia informowała, że jej grupa kupi w latach 2026-27 od Tauronu szacunkowo 956,7 terawatogodzin energii elektrycznej w ok. 13,5 tys. punktach poboru u ponad 1,2 tys. odbiorców należących do ok. 250 zamawiających. Koszt zakupu to ok. 530 mln zł.

Odrębna grupa zakupowa nabywa w tym samym terminie 451,2 gigawatogodziny gazu w ponad 1,4 tys. punktach poboru u ponad 880 tys. odbiorców, należących do 155 zamawiających. Dostawcą jest spółka Respect Energy Fuel; cena to nieco ponad 100 mln zł.