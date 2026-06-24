Metropolia przekaże gminom kolejne 25,2 mln zł z Funduszu Odporności

Kolejne 25,2 mln zł trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności - zdecydowało zgromadzenie GZM podczas środowej sesji. Większość tej kwoty pokryje koszty organizacji transportu publicznego.

Kolejne 25,2 mln zł trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności - zdecydowało zgromadzenie GZM podczas środowej sesji. Większość tej kwoty pokryje koszty organizacji transportu publicznego.

Na zadanie "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich" przeznaczono 14,9 mln zł. To wsparcie, które trafi do Katowic (11,7 mln zł) i Bytomia (3,2 mln zł).

Na nowe projekty inwestycyjne przekazano 10,3 mln zł. To wsparcie, które trafi do: Bytomia, Chełmu Śląskiego, Chorzowa, Czeladzi, Kobióra, Piekar Śląskich, Pilchowic, Siewierza, Świerklańca oraz Zbrosławic.

W sumie GZM zamierza w 2026 r. przekazać gminom 97,6 mln zł z Funduszu Odporności. Dotychczas rozdzielono 89,2 mln zł - 57,3 mln zł na projekty inwestycyjne oraz 31,9 mln zł na pokrycie kosztów organizacji transportu publicznego. Celem Funduszu Odporności jest wsparcie zrównoważonego rozwoju gmin GZM.

GZM zrzesza 41 gmin z woj. śląskiego

Organizuje w ich imieniu transport publiczny poprzez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Połączenia są finansowane z części zmiennej składki rocznej, którą płacą gminy, ze sprzedaży biletów oraz - w niektórych przypadkach, szczególnie biedniejszych gmin - z Funduszu Odporności. Część połączeń - metrolinie - GZM finansuje samodzielnie.

Za 2026 r. część zmienna składki gmin ma - według założeń GZM - wynieść 1,274 mld zł. Najwięcej będą musiały zapłacić Katowice - 300,9 mln zł, Sosnowiec - 130,8 mln zł, Dąbrowa Górnicza - 99,4 mln zł, Zabrze - 92,4 mln zł, Bytom - 86,6 mln zł, Gliwice - 69,4 mln zł, Tychy - 63,7 mln zł, Chorzów - 61,9 mln zł oraz Ruda Śląska - 60,5 mln zł.

Wydatki GZM związane z transportem publicznym - jego organizacją oraz inwestycjami - w 2026 r mają wynieść 2,441 mld zł.

Transport GZM należy do największych w Europie sieci transportu publicznego. Pod tym szyldem w dni robocze na terenie 41 gmin GZM oraz kilkunastu z nimi sąsiadujących kursuje ok. 1,9 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Ponadto Metrorower - część Transportu GZM - to największy w Polsce i trzeci największy w Europie system rowerów miejskich, który w sezonie oferuje 7 tys. jednośladów. Docelowo - po zakończeniu trwających i przygotowywanych inwestycji kolejowych, osią transportu publicznego w GZM ma być Metrokolej.