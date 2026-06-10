Stadion Śląski w Chorzowie świętuje w tym roku swoje 70-lecie. Z tej okazji 5 września 2026 r. w Kotle Czarownic znów będą wrzały emocje. Główny wydarzeniem jubileuszowego wydarzenia będzie mecz legend Polska - Anglia, z udziałem polskich i angielskich ikon futbolu.

Stadion Śląski w Chorzowie świętuje w tym roku swoje 70-lecie. Z tej okazji 5 września 2026 r. odbędzie się mecz legend Polska - Anglia.

Stadion Śląski w Chorzowie świętuje w tym roku swoje 70-lecie. Z tej okazji 5 września 2026 r. w Kotle Czarownic znów będą wrzały emocje. Główny wydarzeniem jubileuszowego wydarzenia będzie mecz legend Polska - Anglia, z udziałem polskich i angielskich ikon futbolu.

Jubileuszowy mecz to oczywiście nawiązania do jednego z najważniejszych spotkań w historii polskiej reprezentacji w piłce nożnej, czyli meczu z 6 czerwca 1973 roku, w którym Polska pokonała Anglię 2:0. Bramki biało-czerwonych bronił wtedy Jan Tomaszewski, który był jednym z gości konferencji prasowej zapowiadającej mecz legend.

Stadion Śląski to „polskie Wembley”

- W imieniu Orłów Górskiego dziękuję wszystkim ludziom, którzy przez 70 lat tworzyli historię tego wyjątkowego miejsca – „polskiego Wembley”, które zapoczątkowało sukcesy w polskiej piłce. Od wygranego tu meczu z Anglią polska piłka poszła do przodu, dlatego że tu była niepowtarzalna atmosfera. To tutaj reprezentacja Polski mogła liczyć na wsparcie prawdziwego dwunastego zawodnika – zaznaczył Jan Tomaszewski.

Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego, zaznaczył, że mecz Polska - Anglia będzie jednym z najważniejszych punktów obchodów 70-lecia Stadionu Śląskiego i dodał, że ma to być wydarzenie przypominające największe momenty w historii Kotła Czarownic.

- Będzie to niezwykłe wydarzenie sportowe, które ma nie tylko przypomnieć jedno z najważniejszych spotkań w historii polskiej piłki, ale również stać się inspiracją dla obecnej reprezentacji Polski – pokreślił Waldemar Bojarun.

Na Stadionie Śląskim „wszystko się zaczęło”

Adam Strzyżewski, dyrektor Superauto.pl Stadionu Śląskiego, przypomniał, że to właśnie na tej sportowej arenie „wszystko się zaczęło”.

- Drużyna niezapomnianego Kazimierza Górskiego, pełna wybitnych zawodników, rozpoczęła drogę, która przyniosła kibicom ogromną radość i niezapomniane emocje podczas mistrzostw świata. To wspomnienia, które od pokoleń przekazywane są z ojca na syna – mówił Adam Strzyżewski.

Dyrektor Stadionu Śląskiego zapowiedział też, że na uczestników wydarzenia czeka znacznie więcej atrakcji niż sam mecz. W programie będą również koncerty oraz wyjątkowa niespodzianka muzyczna.

Wygrajmy ten mecz, a polska piłka pójdzie w górę

Jan Tomaszewski stwierdził, że choć w spotkaniach piłkarskich legend wynik nie jest najważniejszy, to liczy na zwycięstwo biało-czerwonych.

- Wygrajmy ten mecz. Przez 53 lata nie pokonaliśmy Anglików. Jestem przekonany, że jeżeli ten mecz, w sportowej atmosferze, moi młodsi koledzy wygrają, to polska piłka pójdzie w górę – zaznaczył były bramkarz reprezentacji.

Artur Boruc - były bramkarz polskiej reprezentacji, który zagra w jubileuszowym meczu – stwierdził, iż ma nadzieję, że stworzą nową legendę. Dodał, że ma bardzo miłe wspomnienia związane z grą na Stadionie Śląskim. Także Tomasz Hajto – kolejny, który zagra w meczu legend – mówił, że atmosfera na tym stadionie jest naprawdę wyjątkowa.

W meczy legend Polska – Anglia, który obędzie się 5 września 2026 r. na Superauto.pl Stadionie Śląskim, w reprezentacji Polski zagrają m.in.: Zbigniew Boniek, Artur Boruc, Łukasz Piszczek, Tomasz Hajto, Tomasz Wałdoch, Euzebiusz Smolarek i Radosław Kałużny, a trenerem zespołu będzie Antoni Piechniczek.

Po stronie Anglików na murawie pojawią się m.in.: John Terry, Robbie Fowler, Steve McManaman, Tony Adams, Emile Heskey, Glen Johnson i Shaun Wright-Phillips, a drużynę poprowadzi Peter Shilton.

Sprzedaż biletów na mecz rusza w piątek, 12 czerwca 2026 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie legendarnymecz.pl.