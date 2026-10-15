W 2025 r. urzędy górnicze zaopiniowały łącznie 170 koncesji na wydobywanie kopalin – podał Wyższy Urząd Górniczy w swym corocznym Sprawozdaniu z działalności urzędów górniczych. Podstawowym zadaniem organów nadzoru górniczego w odniesieniu do gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania jest bezpośredni nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych.

W 2025 r. urzędy górnicze zaopiniowały łącznie 170 koncesji na wydobywanie kopalin – podał Wyższy Urząd Górniczy w swym corocznym Sprawozdaniu z działalności urzędów górniczych. Podstawowym zadaniem organów nadzoru górniczego w odniesieniu do gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania jest bezpośredni nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych.

Aż 98 proc. z nich dotyczyło wydobywania kruszyw naturalnych takich jak piasek czy żwir. Wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich i wskazuje na dominującą pozycję tego typu kopalin w przypadku koncesji udzielanych przez starostów. Województwami, w których udzielono najwięcej koncesji na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową przez starostów są województwa: mazowieckie, łódzkie, lubelskie i wielkopolskie.

Współpraca z organami koncesyjnymi

- Istotnym elementem działalności organów nadzoru górniczego jest współpraca z organami koncesyjnymi szczebla powiatowego tj. starostami. W procesie udzielania koncesji, na mocy art. 23 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, organy nadzoru górniczego opiniują koncesje na wydobywanie kopalin wydawane przez starostów. Zakres tych opinii obejmuje techniczne aspekty i sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz sposób likwidacji zakładu górniczego – informuje dalej Wyższy Urząd Górniczy.

Warto zatem wiedzieć, że koncesją starościańską nazywana jest koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż, której udziela starosta, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania: obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekracza 20 tys. m sześć, a działalność jest prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych. Jeżeli koncesji udzielił starosta, to ruchu zakładu górniczego nie prowadzi się na podstawie planu ruchu, ale na podstawie warunków określonych w koncesji. Jeśli choć jeden z tych limitów zostanie przekroczony, organem właściwym do wydania koncesji jest marszałek województwa lub minister właściwy do spraw środowiska.

Podstawowym zadaniem organów nadzoru górniczego w odniesieniu do gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania jest bezpośredni nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych.

W tym zakresie, w procesie opiniowania koncesji na wydobywanie kopalin udzielanych przez starostów, opiniowania projektów zagospodarowania złóż, zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych oraz podczas prowadzonych kontroli, urzędy górnicze egzekwowały: