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Masz pamiątki związane z Hutą Pokój? Mogą trafić na wystawę w Wielkim Piecu

W sobotę, 14 listopada, odbędzie się zbiórka pamiątek związanych z Hutą Pokój w Rudzie Śląskiej.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

8 listopada 2026, 11:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Ruda Śląska

Wielki Piec Huty Pokój.

fot: UM Ruda Śląska

W sobotę, 14 listopada, odbędzie się zbiórka pamiątek związanych z Hutą Pokój w Rudzie Śląskiej.

Zbiórka odbędzie się w Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej-Chebziu. Można przynosić fotografie, dokumenty, rodzinne pamiątki i wspomnienia związane z Hutą Pokój. Staną się one częścią wystawy „Nasz Pokój”, która będzie częścią zrewitalizowanego Wielkiego Pieca.

Będzie to już druga zbiórka pamiątek związanych z Hutą Pokój. Pierwsza pokazała, że zakład nie był dla mieszkańców jedynie miejscem pracy. Tradycje z nią związane były przekazywane z pokolenia na pokolenie. 

Wśród przekazanych pamiątek znalazły się m. in.: maszynka do mięsa wykonana własnoręcznie przez hutniczego ślusarza, która przez dziesięciolecia służyła w rodzinnej kuchni; fotografie z obchodów Dnia Hutnika, dokumentujące wspólne chwile i wyjątkowe historie miłosne; odręcznie spisana historia huty, przygotowana przez hutnika z myślą o przyszłych pokoleniach; pamiątki dokumentujące pracę aż czterech kolejnych pokoleń jednej rodziny – piszą organizatorzy. 

Wszystkie pamiątki już w przyszłym roku będzie można zobaczyć przestrzeni wystawienniczej Wielkiego Pieca. Zbiórka, która odbędzie się 14 listopada w Stacji Biblioteka rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do 14. 

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