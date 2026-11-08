W sobotę, 14 listopada, odbędzie się zbiórka pamiątek związanych z Hutą Pokój w Rudzie Śląskiej.

W sobotę, 14 listopada, odbędzie się zbiórka pamiątek związanych z Hutą Pokój w Rudzie Śląskiej.

Zbiórka odbędzie się w Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej-Chebziu. Można przynosić fotografie, dokumenty, rodzinne pamiątki i wspomnienia związane z Hutą Pokój. Staną się one częścią wystawy „Nasz Pokój”, która będzie częścią zrewitalizowanego Wielkiego Pieca.

Będzie to już druga zbiórka pamiątek związanych z Hutą Pokój. Pierwsza pokazała, że zakład nie był dla mieszkańców jedynie miejscem pracy. Tradycje z nią związane były przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Wśród przekazanych pamiątek znalazły się m. in.: maszynka do mięsa wykonana własnoręcznie przez hutniczego ślusarza, która przez dziesięciolecia służyła w rodzinnej kuchni; fotografie z obchodów Dnia Hutnika, dokumentujące wspólne chwile i wyjątkowe historie miłosne; odręcznie spisana historia huty, przygotowana przez hutnika z myślą o przyszłych pokoleniach; pamiątki dokumentujące pracę aż czterech kolejnych pokoleń jednej rodziny – piszą organizatorzy.

Wszystkie pamiątki już w przyszłym roku będzie można zobaczyć przestrzeni wystawienniczej Wielkiego Pieca. Zbiórka, która odbędzie się 14 listopada w Stacji Biblioteka rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do 14.