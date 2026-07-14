Energetyka

Masz fotowoltaikę w domu? Nie daj się zrobić w balona. Urząd ostrzega

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia w sprawie rzekomego nowego obowiązku sprawozdawczego dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. W nagłówkach można było przeczytać zwroty sugerujące, że prosumenci muszą być gotowi na nowy obowiązek sprawozdawczy wobec Prezesa URE. To delikatnie mówiąc - medialne fejki.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

14 lipca 2026, 13:26
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: pexels-erik-karits

URE ostrzega przed fejkiem

fot: pexels-erik-karits

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia w sprawie rzekomego nowego obowiązku sprawozdawczego dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. W nagłówkach można było przeczytać zwroty sugerujące, że prosumenci muszą być gotowi na nowy obowiązek sprawozdawczy wobec Prezesa URE. To delikatnie mówiąc - medialne fejki.

Informujemy, że dla prosumentów nie wprowadzono żadnego nowego obowiązku sprawozdawczego względem Prezesa URE. Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie wzoru sprawozdania składanego dotychczas Prezesowi URE przez podmioty wpisane do Rejestru Małych Instalacji OZE - informuje Urząd Regulacji Energetyki.

Nowy wzór sprawozdania obejmuje teraz dane dotyczące wszystkich małych instalacji OZE, tj. instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, należących do jednego wytwórcy. W miejsce odrębnego sprawozdania dla poszczególnych instalacji przedsiębiorca przekaże jedno sprawozdanie zbiorcze obejmujące instalacje, które funkcjonowały w danym półroczu okresu sprawozdawczego. Stosowanie przez wytwórców wpisanych do Rejestru Małych Instalacji OZE ww. nowego wzoru sprawozdania jest obligatoryjne.

Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorcy muszą złożyć sprawozdanie również wtedy, gdy nie wytworzyli energii elektrycznej w danym okresie oraz gdy zaprzestali wytwarzania w danej instalacji, ale byli w jej posiadaniu w danym okresie sprawozdawczym. Termin składania sprawozdań za pierwsze półrocze 2026 r. mija 31 lipca br. Można je złożyć na adres do e-doręczeń, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu Regulacji Energetyki - informuje URE.

Po więcej informacji ws. nowego wzoru odsyłamy pod poniższy link: Nowy wzór sprawozdania wytwórcy energii w małej instalacji (MIOZE).



 

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