Energetyka

Hurtowe ceny energii zaszalały

Ekstremalne temperatury obniżają  sprawność elektrowni gazowych i paneli fotowoltaicznych. Nie radziły sobie również francuskie elektrownie jądrowe

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

14 lipca 2026, 10:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Krawczyk

Hurtowe ceny energii elektrycznej przekroczyły 500 EUR/MWh w kilku krajach jednocześnie, a nawet 1000 EUR/MWh w Europie Południowo-Wschodniej.

fot: Krystian Krawczyk

Ekstremalne temperatury obniżają  sprawność elektrowni gazowych i paneli fotowoltaicznych. Nie radziły sobie również francuskie elektrownie jądrowe

Rekordowa fala upałów, która w czerwcu dotknęła znaczną część Europy, wstrząsnęła hurtowym rynkiem energii elektrycznej. Na Węgrzech w Serbii, Rumunii i w Niemczech odnotowano jedne z najwyższych cen energii elektrycznej w historii. Francuski koncern EDF musiał ograniczyć moc swoich elektrowni jądrowych o prawie 12 proc. z powodu ciepłej wody w rzekach.

Ekstremalne temperatury

Temperatury w dużej części Europy znacznie przekroczyły średnie sezonowe – we Francji sięgały nawet 44 st. C, w Niemczech ponad 40 st. C, podobnie na Węgrzech, a Wielka Brytania odnotowała nowy rekord czerwca wynoszący 38 st.C. Ekstremalne upały zwiększyły zapotrzebowanie na chłodzenie, jednocześnie ograniczając dostępność źródeł ciepła i energii jądrowej ze względu na rosnącą temperaturę wód rzecznych potrzebnych do chłodzenia elektrowni.

Drugim wspólnym czynnikiem był brak wiatru. Niska moc farm wiatrowych w połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem na chłodzenie spowodowała, że tzw. obciążenie resztkowe, czyli zużycie energii elektrycznej niepokryte przez odnawialne źródła energii, znacznie przekroczyło normalny poziom, nie tylko w Niemczech, ale w całym regionie Europy Środkowej. W rezultacie hurtowe ceny energii elektrycznej przekroczyły 500 EUR/MWh w kilku krajach jednocześnie, a nawet 1000 EUR/MWh w Europie Południowo-Wschodniej.

Najwyższa cena na niemieckim rynku osiągnęła 24 czerwca  615 EUR/MWh, co stanowi rekord od czasu wprowadzenia 15-minutowych notowań. Dzień później w  szczycie w szczycie było to już 747 EUR/MWh. W Belgii cena energii elektrycznej osiągnęła maksimum 1038 EUR/MWh, w Holandii 902 EUR/MWh.

Zawiódł wiatr

Główną przyczyną była bardzo niska produkcja elektrowni wiatrowych, co gwałtownie zwiększyło tzw. obciążenie resztkowe systemu po zachodzie słońca, które musiały być pokrywane głównie przez elektrownie konwencjonalne. Kolejnym czynnikiem były wysokie temperatury we Francji, które zmusiły operatora elektrowni jądrowych, EDF, do ograniczenia ich produkcji. Analitycy zwrócili również uwagę, że ekstremalne temperatury obniżają również sprawność elektrowni gazowych i paneli fotowoltaicznych.

Warto też wiedzieć, że pod koniec czerwca około 7,3 GW mocy jądrowej, czyli prawie 12 proc. zainstalowanej mocy francuskiej floty jądrowej, zostało zredukowanych lub wyłączonych z powodu wysokich temperatur wody w rzekach.

Powiązane tematy:

energetyka upały ceny energii

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

OZE

Masz fotowoltaikę w domu? Nie daj się zrobić w balona. Urząd ostrzega

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia w sprawie rzekomego nowego obowiązku sprawozdawczego dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. W nagłówkach można było przeczytać zwroty sugerujące, że prosumenci muszą być gotowi na nowy obowiązek sprawozdawczy wobec Prezesa URE. To delikatnie mówiąc - medialne fejki.

1689241131 kghm smr
Energetyka atomowa

Polska kontynuuje rozwój energetyki jądrowej na dwóch frontach

Możemy stać się jednym z pierwszych europejskich operatorów dużej floty małych reaktorów modułowych (SMR).

Gaz

UE na zakupach w Rosji. Kupiła rekordową ilość gazu

W pierwszej połowie tego roku kraje Unii Europejskiej kupiły rekordowo dużo LNG wyprodukowanego przez instalację jamalską – pisze „Financial Times”.

Paliwo

Motyka: Należy dążyć do rynkowo najniższych cen paliw, ale rząd gotowy do osłon

Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział we wtorek, że w przypadku radykalnej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie rząd jest gotowy powrócić do działań osłonowych dla paliw, ale należy dążyć do rynkowo najniższych cen paliw.