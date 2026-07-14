Spółka Orlen Synthos Green Energy zwróciła się do rządu z wnioskiem o wprowadzenie programu wsparcia dla budowy 14 małych reaktorów modułowych (SMR) typu BWRX-300. Jeśli Komisja Europejska zatwierdzi proponowane wsparcie, może to być pierwsze w Unii Europejskiej zastosowanie mechanizmu kontraktu różnicowego (CfD) dla małych reaktorów modułowych. OSGE planuje uruchomienie pierwszej jednostki w 2032 r., zgodnie z komunikatem prasowym.

Polska kontynuuje rozwój energetyki jądrowej na dwóch frontach. Oprócz przygotowań do budowy pierwszej dużej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalino, program małych reaktorów modułowych (SMR) wkracza obecnie w kolejną fazę. Orlen Synthos Green Energy (OSGE) zwrócił się do resortu energii z wnioskiem o rozpoczęcie procesu prowadzącego do wprowadzenia programu wsparcia dla budowy floty reaktorów GE Vernova Hitachi BWRX-300.

Wniosek dotyczy 14 reaktorów w trzech lokalizacjach – we Włocławku, Stawach Monowskich u Oświęcimia i Stalowej Woli. Jest to pierwszy etap szerszego programu OSGE, zakładającego budowę do 26 bloków BWRX-300. Jeśli plany te zostaną zrealizowane, Polska może stać się jednym z pierwszych europejskich operatorów dużej floty małych reaktorów modułowych (SMR).

Są podstawowe zgody

Firma uzyskała już podstawowe zgody polskiego rządu dla wszystkich trzech lokalizacji i kontynuuje kolejne procesy uzyskiwania pozwoleń, w tym oceny oddziaływania na środowisko i zabezpieczenia przyłączy do sieci.

- Kontrakty różnicowe na 14 bloków pozwolą nam zbudować flotę reaktorów BWRX-300 w Polsce. Dzięki efektom skali, standaryzacji i modularyzacji obniżymy koszty jednostkowe, tworząc atrakcyjny kosztowo model wytwarzania energii elektrycznej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przemysłowych. Jednocześnie zatwierdzenie kontraktów różnicowych będzie ważnym krokiem w kierunku budowy solidnego łańcucha dostaw SMR w Polsce – powiedział Rafał Kasprów, prezes zarządu OSGE.

Kluczowym elementem projektu jest mechanizm kontraktów różnicowych (CfD). Jest to forma wsparcia publicznego, która zapewnia inwestorom przewidywalne dochody z produkcji energii elektrycznej. Państwo i wytwórca z góry ustalają cenę referencyjną energii elektrycznej. Jeśli cena rynkowa spadnie poniżej tego poziomu, państwo wypłaca wytwórcy różnicę. W przeciwnym razie wytwórca zwraca różnicę państwu. Mechanizm ogranicza w ten sposób ryzyko inwestycyjne i ułatwia finansowanie projektów kapitałochłonnych, w tym elektrowni jądrowych.

Jest to model, który Komisja Europejska zatwierdziła pod koniec ubiegłego roku dla pierwszej dużej elektrowni jądrowej w Polsce w Lubiatowie-Kopalino, gdzie mają powstać trzy bloki Westinghouse AP1000. OSGE poszukuje obecnie podobnego modelu wsparcia dla swojego programu SMR.

Czekając na notyfikację

Na wniosek OSGE rząd przygotuje teraz dokumenty do procesu notyfikacji w Komisji Europejskiej. Firma oczekuje, że zgoda mogłaby przebiegać podobnie jak w przypadku dużego projektu jądrowego.

Rząd uważa kontrakt różnicowy na dystrybucję energii (CfD) za główne narzędzie wsparcia przyszłych projektów SMR. Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej powiedział już wcześniej, że stworzenie modelu wsparcia dla małych projektów jądrowych jest jednym z działań uwzględnionych w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu.

Zgodnie z planami OSGE, pierwszy reaktor BWRX-300 zostanie oddany do użytku we Włocławku w 2032 r. BWRX-300 to mały reaktor modułowy o mocy elektrycznej około 300 MW, opracowywany przez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Projekt referencyjny dla tej technologii jest obecnie budowany w Darlington w Kanadzie.