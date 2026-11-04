Kraj i Świat

Marszałek Saługa w Nadrenii Północnej-Westfalii: Naprawdę niebezpieczna jest manipulacja

Marszałek woj. śląskiego bierze udział w NRW Resilience Summit - spotkaniu poświęconym odporności, które odbywa się w Nadrenii Północnej-Westfalii. 

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RED

4 listopada 2026, 13:10

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wojciech Saługa, marszałek woj. śląskiego.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Marszałek woj. śląskiego bierze udział w NRW Resilience Summit - spotkaniu poświęconym odporności, które odbywa się w Nadrenii Północnej-Westfalii. 

W niemieckim Düsseldorfie odbywa się NRW Resilience Summit, czyli szczyt poświęcony odporności. W spotkaniu biorą udział m.in. prezydent Litwy Gitanas Nausėda oraz samorządowcy z kilku krajów, wśród których jest marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa. 

W panelu dotyczącym przygotowania społeczeństwa na kryzysowe sytuacje, marszałek zwrócił uwagę m. in. na dezinformację, którą również można nazwać poważnym zagrożeniem.

Można kupić agregaty prądotwórcze, można gromadzić leki. Ale naprawdę niebezpieczne są podziały w społeczeństwach i to, że stajemy się dla siebie nawzajem wrogami, a także fałszywe informacje, manipulacja, manipulowanie nastrojami. To ma swoje źródło, nie dzieje się samo z siebie. Przecież przyjęliśmy Ukraińców, otworzyliśmy dla nich nasze mieszkania, nasze domy, ale teraz ludzie mówią, że Ukraina jest naszym największym wrogiem – powiedział Wojciech Saługa.

Uczestnicy spotkania w Düsseldorfie rozmawiają o gotowości na kryzysy w opiece zdrowotnej, przygotowaniu samorządów czy cyberbezpieczeństwie. 

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