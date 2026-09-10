Brakuje koordynacji w zakresie działań związanych z wydobyciem węgla i energetyką - ocenił wiceminister energii Marian Zmarzły w środę podczas Future Mining Forum & Expo w Katowicach. Zaproponował powołanie jednostki, która zajęłaby się m.in. spajaniem tych obszarów.

Brakuje koordynacji w zakresie działań związanych z wydobyciem węgla i energetyką - ocenił wiceminister energii Marian Zmarzły w środę podczas Future Mining Forum & Expo w Katowicach. Zaproponował powołanie jednostki, która zajęłaby się m.in. spajaniem tych obszarów.

Wiceszef Ministerstwa Energii podkreślił, że węgiel jest potrzebny, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne, a działania związane z wygaszaniem kopalń węgla kamiennego i brunatnego oraz elektrowni opartych o węgiel powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie wpływały negatywnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Brak spójności w działaniach

- Wszystkie te zamierzenia, które my prowadzimy - kopalnie planują swoje wydobycie, energetyka swoje zadania, a importerzy sprowadzają węgiel - nie są spójne. Jest pewna rozbieżność, brakuje koordynacji. I przez to zaproponowałem optymalizację procesu transformacji - powiedział Zmarzły.

Zgodnie z jego propozycją wszystkie działania powinny być oparte o wyniki regularnych testów bezpieczeństwa. Wskazywałyby one m.in. aktualną sytuację dot. dostępności surowców na świecie i w kraju.

- Chciałbym, żeby ten wskaźnik, ten test bezpieczeństwa został przyjęty i stanowił o kierunkach wyznaczania w danym roku celów gospodarczych - powiedział Zmarzły.

Wskazał, że dokumenty, takie jak umowa społeczna dla górnictwa z 2021 r., która określiła m.in. harmonogram likwidacji kopalń, jedynie "wyznaczają pewne kierunki", a ostateczne decyzje powinny być podejmowane w oparciu o testy bezpieczeństwa.

Zmarzły zaproponował powołanie pełnomocnika rządu lub innej jednostki, która spajałaby działania związane z wydobyciem węgla i energetyką, a także koordynowała przejście z energetyki opartej o węgiel na energetykę opartą o inne źródła energii, dbając przy tym o zachowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Future Mining Forum & Expo to nowe wydarzenie Grupy PTWP - organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i szeregu konferencji branżowych, właściciela mediów specjalistycznych oraz dziennika Rzeczpospolita, zarządcy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Future Mining Forum & Expo ma czerpać z ponad 40-letniej tradycji dawnych targów górniczych. Według Grupy PTWP, ma to być miejsce debat o surowcach krytycznych i miedzi, hutnictwie i metalurgii, bezpieczeństwie energetycznym, nowych technologiach, inwestycjach, cyfryzacji oraz przyszłości gospodarczej Śląska. W czwartek w wydarzeniu ma uczestniczyć m.in. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.