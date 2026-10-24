Górnictwo

MAP: W tym roku Kopalnia Soli Kłodawa ma wrócić do zysku

Kopalnia Soli Kłodawa, która w zeszłym roku odnotowała stratę netto, rok 2026 r. ma zakończyć zyskiem przekraczającym 19 mln zł - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Aktywów Państwowych na interpelację poselską. Resort wskazał m.in. na poprawę wyników sprzedaży i działania naprawcze.

Pap

24 października 2026, 08:46
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: materiały prasowe

Kopalnia soli Kłodawa

fot: materiały prasowe

Kopalnia Soli Kłodawa, która w zeszłym roku odnotowała stratę netto, rok 2026 r. ma zakończyć zyskiem przekraczającym 19 mln zł - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Aktywów Państwowych na interpelację poselską. Resort wskazał m.in. na poprawę wyników sprzedaży i działania naprawcze.

W ubiegłym roku kopalnia ta miała 25,2 mln zł straty. Resort wskazał, że pogorszenie wyników finansowych w 2025 r. było związane m.in. z łagodną zimą, która ograniczyła popyt na sól drogową, a także z napływem tańszej soli z importu. Wpływ na sytuację spółki miały również rosnące koszty działalności.

Program naprawczy już przynosi efekty

Jak podkreśliło ministerstwo, od początku 2026 r. realizowany jest program działań naprawczych obejmujący m.in. optymalizację kosztów, poprawę efektywności wydobycia oraz zwiększanie sprzedaży produktów o wyższej wartości dodanej. Według MAP działania te przynoszą już pierwsze efekty w postaci poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Resort zwrócił uwagę, że Kopalnia Soli Kłodawa pozostaje istotnym producentem soli w kraju i odgrywa ważną rolę zarówno na rynku soli drogowej, jak i spożywczej oraz przemysłowej.

Kłodawa głównym dostawcą soli dla GDDKiA

Z kolei z danych resortu infrastruktury wynika, że w latach 2022-2026 ponad 86 proc. soli nabywanej przez oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pochodziło z krajowego wydobycia, a największym dostawcą była właśnie Kopalnia Soli Kłodawa.

Największa czynna kopalnia soli w kraju

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. jest największą czynną kopalnią soli kamiennej w kraju. Eksploatacja soli rozpoczęła się w tym miejscu w roku 1956. W kopalni istnieje najgłębsza w Polsce podziemna trasa turystyczna na poziomie 600 m pod ziemią. 89,22 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki posiada Agencja Rozwoju Przemysłu. 

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