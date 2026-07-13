Historia skoków narciarskich, trofea Adama Małysza i jego rajdowy samochód, życiorysy innych znanych narciarzy z Beskidów, sprzęt sportowy oraz interaktywne i multimedialne wystawy pod jednym dachem – we wtorek, 14 lipca 2026 r., w Wiśle otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza.

Historia skoków narciarskich, trofea Adama Małysza i jego rajdowy samochód, życiorysy innych znanych narciarzy z Beskidów, sprzęt sportowy oraz interaktywne i multimedialne wystawy pod jednym dachem – we wtorek, 14 lipca 2026 r., w Wiśle otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza.

Beskidzkie Centrum Narciarstwa powstało w nowym, dwukondygnacyjnym centrum Wisły, obok Rynku i amfiteatru (ul. Bulwarowy Księżyc 1). Ekspozycja została podzielona na kilka stref tematycznych. Głównym bohaterem wystawy jest Adam Małysz – przedstawiono jego karierę jako skoczka, jak i kierowcy rajdowego. Prezentowane są m.in. jego trofea i rajdowy samochód.

Przedstawiona jest też historia narciarstwa w Wiśle, ze szczególnym naciskiem na rozwój i osiągnięcia w skokach narciarskich. Na ekspozycji można będzie zobaczyć jak ewoluował sprzęt narciarski i poznać życiorysy innych znanych narciarzy z Beskidów, takich jak: Jan Raszka, Jan Kawulok, Jan Szturc, Piotr Fijas, Stefan Hula czy Piotr Żyła, Karolina Chrapek, czy Aleksander Zniszczoł. Interaktywna i multimedialna wystawa przybliża też historię Wisły.