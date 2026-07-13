Małysz i historia skoków pod jednym dachem. Nowa atrakcja turystyczna Wisły
Historia skoków narciarskich, trofea Adama Małysza i jego rajdowy samochód, życiorysy innych znanych narciarzy z Beskidów, sprzęt sportowy oraz interaktywne i multimedialne wystawy pod jednym dachem – we wtorek, 14 lipca 2026 r., w Wiśle otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza.
fot: Beskidzkie Centrum Narciarstwa
Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza
fot: Beskidzkie Centrum Narciarstwa
Historia skoków narciarskich, trofea Adama Małysza i jego rajdowy samochód, życiorysy innych znanych narciarzy z Beskidów, sprzęt sportowy oraz interaktywne i multimedialne wystawy pod jednym dachem – we wtorek, 14 lipca 2026 r., w Wiśle otwarte zostanie Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza.
Beskidzkie Centrum Narciarstwa powstało w nowym, dwukondygnacyjnym centrum Wisły, obok Rynku i amfiteatru (ul. Bulwarowy Księżyc 1). Ekspozycja została podzielona na kilka stref tematycznych. Głównym bohaterem wystawy jest Adam Małysz – przedstawiono jego karierę jako skoczka, jak i kierowcy rajdowego. Prezentowane są m.in. jego trofea i rajdowy samochód.
Przedstawiona jest też historia narciarstwa w Wiśle, ze szczególnym naciskiem na rozwój i osiągnięcia w skokach narciarskich. Na ekspozycji można będzie zobaczyć jak ewoluował sprzęt narciarski i poznać życiorysy innych znanych narciarzy z Beskidów, takich jak: Jan Raszka, Jan Kawulok, Jan Szturc, Piotr Fijas, Stefan Hula czy Piotr Żyła, Karolina Chrapek, czy Aleksander Zniszczoł. Interaktywna i multimedialna wystawa przybliża też historię Wisły.
Otwarcie Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w Wiśle – 14 lipca 2026 r.
Otwarcie Beskidzkiego Centrum Narciarstwa zaplanowano na 14 lipca 2026 r. Będzie je można zwiedzać od godz. 18.30 do 23.00. Zaplanowano także dodatkowe atrakcje – m.in. wielkoformatową skocznię do kreatywnego wspólnego malowania i fotobudkę,
Program wydarzenia:
- 17:00 - Uroczyste otwarcie Beskidzkiego Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza,
- 18:00 - Występ Grupy MoCarta | Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
- 19:00 - Zabawa z DJ Zahar | Beskidzkie Centrum Narciarstwa
- 20:30 – Zabawa z DJ Otek dwukrotnym Mistrzem Polski DJ-ów | Beskidzkie Centrum Narciarstwa
Budowa Beskidzkiego Centrum Narciarskiego kosztowała blisko 26 mln zł, z czego blisko 18 mln zł pochodziło z funduszy unijnych. Będzie je prowadzić komunalna spółka Baseny Wisła, która zarządza też miejskim kąpieliskiem. Utworzenie placówki, która ma przyciągać turystów do beskidzkiego kurortu jest wspólną inicjatywą Adama Małysza, poprzedniego marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz burmistrza Wisły Tomasza Bujoka.