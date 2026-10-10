Maksymalna głębokość szybów osiąga obecnie w Polsce 1250 m?

Czy kraje zachodnie, ograniczające wydobycie węgla, będą potrzebować tego surowca importowanego z Polski? Ile wynosi maksymalna głębokość szybów w Polsce? I jakie wyniki miała Gliwicka Spółka Węglowa? O tym pisaliśmy dokładnie 30 lat temu w „Trybunie Górniczej” z 10 października 1996 roku.

Czy kraje zachodnie, ograniczające wydobycie węgla, będą potrzebować tego surowca importowanego z Polski? Ile wynosi maksymalna głębokość szybów w Polsce? I jakie wyniki miała Gliwicka Spółka Węglowa? O tym pisaliśmy dokładnie 30 lat temu w „Trybunie Górniczej” z 10 października 1996 roku.

O czym pisaliśmy 30 lat temu? O restrukturyzacji sektora, szybach górniczych i fabryce Opla w Gliwicach.

W 40. numerze „Trybuny Górniczej” z 10 października 1996 r. znalazło się wiele innych interesujących tematów.

„Szansą – udana restrukturyzacja sektora” – taki tytuł miał nasz czołówkowy tekst 30 lat temu. „Jakie jest miejsce naszego węgla w Polsce, Europie i na święcie? Jakie zadania stoją dziś przed przemysłem wydobywczym? Jakie będą społeczne skutki restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w skali regionu i kraju? To tylko niektóre tematy międzynarodowej konferencji „Polski węgiel w Europie”, zorganizowanej przez Katowickie Centrum Energii Unii Europejskiej i Główny Instytut Górnictwa pod patronatem Dyrekcji Generalnej XVII ds. Energii Komisji Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Przemysłu i Handlu, które reprezentował sekretarz stanu Jerzy Markowski, pełnomocnik rządu” – pisaliśmy w tekście.

„Zarówno referaty programowe, jak i dyskusja doprowadziły do wspólnego wniosku, że silne, rentowne górnictwo węglowe w Polsce potrzebne jest i nam, i zjednoczonej Europie bo kraje zachodnie, ograniczające systematycznie wydobycie własnego węgla, długo jeszcze będą potrzebować węgla, importowanego m.in. z Polski. Oczywiście o tym, jak te szansę wykorzystamy zadecydują wyniki restrukturyzacji: ekonomiczne, jakościowe, ekologiczne. A także społeczne, jako ze akceptacja wprowadzanych zmian stanowi podstawowy warunek sukcesu” – napisał nasz dziennikarz.

Szyby – nieodłączny element krajobrazu

„Nerw kopalni” – taki tytuł miał z kolei tekst o szybach górniczych.

„Szyby górnicze są w Polsce nieodłącznym elementem architektury przemysłu wydobywczego. Warunki geologiczne zalegania złóż mineralnych zadecydowały o tym, że praktycznie wszystkie podziemne kopalnie posiadają w swoim systemie transportowym wyciągu szybowe. Za ich pomocą transportuje się rocznie wiele milionów ton kopalin użytecznych, a w ciągu każdej doby korzysta z nich blisko 200 tysięcy pracowników zatrudnionych pod ziemią. Maksymalna głębokość szybów osiąga obecnie w Polsce 1250 m. Stosowane urządzenia wyciągowe umożliwiają równoczesną jazdę w szybie około 160 osób w klatkach rozpędzonych do prędkości 12 metrów na sekundę (tj 43.2 km na godzinę)” – informowaliśmy w artykule.

W tym numerze TG pochyliliśmy się także nad wynikami Gliwickiej Spółki Węglowej.

„Za okres 8 miesięcy 1996 r. Gliwicka Spółka Węglowa uzyskała następujące wyniki ekonomiczno-finansowe: wydobyto 12 170 300 ton węgla handlowego, wykonując plan operatywny w 102,5 proc. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku uzyskano wzrost wydobycia o 269 388 ton tj. o 2,3 proc. Wydobycie dobowe wzrosło odpowiednio z 70419 do 72013 ton. W okresie 8 miesięcy br. sprzedano ogółem 11 839 113 ton węgla. z tego na potrzeby krajowe 80,3 proc., na eksport 19,7 proc. Ilościowy plan sprzedaży węgla wykonany został w 102,2 proc. W omawianym okresie 8 miesięcy br. za sprzedany węgiel uzyskano średnią cenę zbytu w wysokości 9621 zł/t. W wyniku działań restrukturyzacyjnych wzrost produkcji uzyskany został przy zmniejszonym zatrudnieniu i wzroście wydajności pracy. Średni stan zatrudnienia ogółem w sierpniu br. wynosił 34 496 osób, w tym kopalnie zasadnicze 34 341 osób. W porównam z grudniem 1995 r. średni stan zatrudnienia ogółem obniżył się o 1358 osób, a w stosunku do sierpnia 1995 r. o 1774 osoby” – wyliczaliśmy.

Marne finanse

„Stan finansów Rybnickiej Spółki Węglowej nie odbiega specjalnie od sytuacji całego przemysłu węgla kamiennego Dlatego też ostatnie działania zarządu spółki zmierzają do szukania ratunku w kuracji oszczędnościowej” – pisaliśmy w jednym z tekstów.

Tłumaczyliśmy dalej: „Obligują do tego dwie ostatnie wrześniowe uchwały zarządu, w których zaleca się kopalniom zaostrzenie reżimu oszczędnościowego. Pierwsza uchwala zobowiązuje do ograniczenia działalności inwestycyjnej w kopalniach i spółce do końca bieżącego roku, a konkretnie wstrzymania od 15 września zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych oraz budów, a także renegocjacji zawartych umów w celu przesunięcia ich realizacji lub płatności na początek roku. Natomiast drug uchwała zaleca rezygnacje z wszelkich robót remontowych i modernizacyjnych poza tymi, które są niezbędne do utrzymania poziomu produkcji i bezpieczeństwa załogi. Drugi punkt tej uchwały zobowiązuje kopalnie do rezygnacji z usług firm obcych, poza wysoko specjalistycznymi, realizującymi zadania podtrzymujące zdolności produkcyjne”.

W Gliwicach powstanie fabryka GM

W tym numerze gazety opublikowaliśmy też fragmenty przemówienia ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego po spotkaniu w Zabrzu z przedstawicielami środowisk górniczych.

„Górnictwo musi jednak być zrekonstruowane także z uwagi na nasze bliskie, mam nadzieję, wejście do europejskich struktur gospodarczych. Tak więc mamy tu do czynienia z procesami sprzęgającymi się ze sobą. Przed ludźmi polskiego górnictwa bardzo odpowiedzialne zadanie. Pierwsze efekty są już widoczne. Mam nadzieję, że rychło nastąpią kolejne. Rząd stwarza istotne przesłanki: dziś właśnie rozpoczęto wielką inwestycję, a mianowicie budowę fabryki GM w Gliwicach, która w sumie zapewni pracę około 20 tysiącom ludzi Jestem realistą. Uwarunkowania społeczne i ekologiczne nie pozwalają na nadmierne przyspieszanie procesu zmian. Musicie więc nieść ten krzyż Znając jednak waszą odpowiedzialność jestem głęboko przekonany, że uda się wam osiągnąć swój cel” – mówił wówczas prezydent.

W rubryce „Górnicza statystyka” podaliśmy, że od początku roku do 8 października wydobyto 105 702 344 t węgla (plan zakładał 107 409 425); w tym okresie wyeksportowano 22 683 309 t, a na zwałach zalegało 3 583 485 t węgla.