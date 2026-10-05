Gospodarka

Mają zachować gotowość. Gliwickie zakłady wzmocnią polską zbrojeniówkę

Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” w Gliwicach znalazły się wśród podmiotów objętych systemem zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

5 października 2026, 15:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krzysztof Niedziela / MON

Spółki Grupy PGZ objęte systemem zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych.

fot: Krzysztof Niedziela / MON

Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” w Gliwicach znalazły się wśród podmiotów objętych systemem zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Dzięki umowie z ministerstwem obrony narodowej gliwickie zakłady zostały objęte systemem, który ma pomóc im zachować gotowość także w czasie pokoju. Chodzi o możliwość szybkiego zwiększenia produkcji, napraw i serwisowania sprzętu dla Wojska Polskiego. Bumar Łabędy ma zyskać dzięki temu zaplecze techniczne i fachowców, których doświadczenie jest niezbędne do realizacji tych zadań. 

W uroczystości wręczenia firmom umów dotyczących finansowania i utrzymywania zdolności produkcyjnych uczestniczył wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Liczę na pełne zaangażowanie i wykorzystanie okna pogodowego, które stworzyło się dla marki Polski, jaką jest polski przemysł zbrojeniowy. Ona jest coraz bardziej rozpoznawalna, coraz bardziej atrakcyjna i w nowych technologiach. Firmy państwowe i prywatne, które są tutaj obecne – bo tu nie różnicowaliśmy pod względem tego, kto jest właścicielem, kto ma pakiet większościowy w danym przedsiębiorstwie, tylko użyteczności mówił szef MON.

Oprócz Bumaru-Łabędy zawarto też umowy z 25 innymi podmiotami należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wśród nich znalazły się m. in. bydgoski Nitro-Chem i Huta Stalowa Wola.

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