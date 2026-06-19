Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego; na stanowisku zastąpi go Piotr Malepszak - przekazał w piątek resort infrastruktury. Szef ministerstwa Dariusz Klimczak podkreślił, że to sam Lasek poprosił o odwołanie.

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego; na stanowisku zastąpi go Piotr Malepszak - przekazał w piątek resort infrastruktury. Szef ministerstwa Dariusz Klimczak podkreślił, że to sam Lasek poprosił o odwołanie.

"Z dniem 19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy" - przekazało ministerstwo w komunikacie.

Zgodnie z przepisami Pełnomocnika Rządu ds. CPK powołuje i odwołuje premier

Lasek na platformie X ocenił, że budowa strategicznej infrastruktury państwa to "nie jest sprint". "To prawdziwa sztafeta. Mój odcinek na tej bieżni właśnie dobiega końca. Przekazuję tę pałeczkę z czystym sumieniem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, wiedząc, że zostawiam branże lotniczą i Port Polska w dobrej kondycji" - napisał Lasek.

Jego zdaniem, projekt Port Polska nareszcie "opuścił krainę kolorowych slajdów, makiet i niespełnionych obietnic". "Odblokowaliśmy inwestycje, zabezpieczyliśmy finansowanie i wylaliśmy fundamenty pod to, by ten potężny ekosystem nareszcie zaczął realnie, fizycznie rosnąć. Zrobiliśmy to po gospodarsku, tak, by zyski z polskiego nieba zostawały w Polsce" - stwierdził wiceminister.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśnił, że odwołanie jest na prośbę samego Laska.

- Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę - powiedział Klimczak w piątek w radiu RMF FM. Dodał, że w czwartek przekazał Laskowi podpisany przez premiera dokument o dymisji.

Szef resortu infrastruktury przekazał również, że Lasek poinformował go o zamknięciu ważnego etapu budowy lotniska i Kolei Dużych Prędkości. Jak wskazał, z punktu widzenia Laska to etap "kluczowy". - Zaznaczył, że w poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska. Chodzi o budowę fundamentów pod terminal, czyli palowanie.

Firma przejmuje plac budowy

Minister infrastruktury powiedział, że po podpisaniu tej umowy "firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata i jesieni wbije pierwszą symboliczną łopatę". Dodał, że najprawdopodobniej nastąpi to we wrześniu.

Lasek pełnomocnikiem został 20 grudnia 2023 roku. Później, bo 2 lipca 2024 roku otrzymał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej był w resorcie funduszy i polityki regionalnej. Jak informuje resort infrastruktury, Lasek ma ponad 25 letnie doświadczenie w branży lotniczej, jest doktorem nauk technicznych Wojskowej Akademii Technicznej, a przez 10 lat był pracownikiem naukowym Instytutu Lotnictwa. Jest również absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Wiceminister Malepszak w latach 2018-2020 w spółce CPK był wiceprezesem ds. komponentu kolejowego, a następnie pełnił obowiązki prezesa spółki. Jest absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. W latach 2008-2016 pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie był m.in. dyrektorem Biura Dróg Kolejowych i pełnomocnikiem zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. W latach 2017-2018 członek zarządu ds. technicznych w Kolejach Dolnośląskich SA. W Ministerstwie Infrastruktury odpowiada za transport kolejowy.