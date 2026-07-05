Ma 15 lat i fotografuje kopalnie. Właśnie odwiedził KWK Murcki-Staszic
Mickael Pantin - młody francuski fotograf, autor projektu "Industry revealed" odwiedził w tym tygodniu KWK Murcki-Staszic. Swoje prace wielokrotnie już pokazywał na wystawach.
fot: Bożena Sieja/PGG
Mickael Pantin, młody francuski fotograf, odwiedził KWK Murcki-Staszic
fot: Bożena Sieja/PGG
Mickael Pantin - młody francuski fotograf, autor projektu "Industry revealed" odwiedził w tym tygodniu KWK Murcki-Staszic. Swoje prace wielokrotnie już pokazywał na wystawach.
Mickael w swoim projekcie koncentruje się na fotografii przemysłowej i dokumentalnej, ukazując piękno oraz znaczenie przemysłu, nadając mu nowy, pozytywny wizerunek, a także inspirując młodych ludzi do wyboru zawodów z nim związanych, jednocześnie postrzegając przemysł jako istotne wyzwanie dla całej Europy - pisze PGG.