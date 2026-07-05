Ma 15 lat i fotografuje kopalnie. Właśnie odwiedził KWK Murcki-Staszic

PGG podała w swoich mediach społecznościowych, że 15-latek ma już na koncie wystawę swoich fotografii m.in. podczas dużych targów przemysłowych SEPEM Industries 2026 odbywających się w Douai w północnej Francji oraz podczas europejskich targów Global Industries objętych patronatem prezydenta Francji.

Prezentował również swoje prace prezydentowi Emmanuelowi Macronowi w Pałacu Elizejskim.