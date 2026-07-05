Górnictwo

Ma 15 lat i fotografuje kopalnie. Właśnie odwiedził KWK Murcki-Staszic

Mickael Pantin - młody francuski fotograf, autor projektu "Industry revealed" odwiedził w tym tygodniu KWK Murcki-Staszic. Swoje prace wielokrotnie już pokazywał na wystawach.

Monika Krezel

Monika Krężel

5 lipca 2026, 13:50
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Bożena Sieja/PGG

Mickael Pantin, młody francuski fotograf, odwiedził KWK Murcki-Staszic

fot: Bożena Sieja/PGG

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(9 zdjęć)

Mickael Pantin - młody francuski fotograf, autor projektu "Industry revealed" odwiedził w tym tygodniu KWK Murcki-Staszic. Swoje prace wielokrotnie już pokazywał na wystawach.

PGG podała w swoich mediach społecznościowych, że 15-latek ma już na koncie wystawę swoich fotografii m.in. podczas dużych targów przemysłowych SEPEM Industries 2026 odbywających się w Douai w północnej Francji oraz podczas europejskich targów Global Industries objętych patronatem prezydenta Francji. 
 
Prezentował również swoje prace prezydentowi Emmanuelowi Macronowi w Pałacu Elizejskim. 
 
Mickael w swoim projekcie koncentruje się na fotografii przemysłowej i dokumentalnej, ukazując piękno oraz znaczenie przemysłu, nadając mu nowy, pozytywny wizerunek, a także inspirując młodych ludzi do wyboru zawodów z nim związanych, jednocześnie postrzegając przemysł jako istotne wyzwanie dla całej Europy - pisze PGG.
 
Infrastrukturę KWK Murcki Staszic pokazywali Francuzowi pracownicy kopalni - Mateusz Łatka i Arkadiusz Słaboń. Czekamy na efekty jego wizyty.

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