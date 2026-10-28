Na 29 października zwołano w LW Bogdanka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. Podczas niego zaplanowano głosowanie nad powołaniem Stanisława Tokarskiego, wiceprezesa zarządu ds. handlowych w spółce Enea, na członka Rady Nadzorczej Bogdanki.

Na 29 października zwołano w LW Bogdanka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. Podczas niego zaplanowano głosowanie nad powołaniem Stanisława Tokarskiego, wiceprezesa zarządu ds. handlowych w spółce Enea, na członka Rady Nadzorczej Bogdanki.

LW Bogdanka informuje w raporcie, iż na 29 października zostaje zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniem. Od akcjonariusza, spółki Enea, otrzymała zawiadomienie zawierające zgłoszenie kandydatury Stanisława Tokarskiego na członka Rady Nadzorczej. Głosowanie nad kandydaturą zaplanowano podczas obrad walnego zgromadzenia.

Enea posiada 64,57 proc. kapitału zakładowego LW Bogdanka.

Dr hab. inż. Stanisław Tokarski jest wiceprezesem zarządu ds. handlowych w spółce Enea, prof. GIG, pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Energetyki w Krakowie i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, projektową, doradczą związaną z transformacją energetyki i przemysłu.

Od początku transformacji gospodarczej w Polsce zajmował się współtworzeniem i opiniowaniem regulacji w obszarze energii w kraju i UE. Jest autorem wynalazków, licznych publikacji i komentarzy z zakresu regulacji środowiskowych, klimatycznych i rynkowych w energetyce.