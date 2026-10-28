Górnictwo

LW Bogdanka: Będzie głosowanie nad powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej

Na 29 października zwołano w LW Bogdanka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. Podczas niego zaplanowano głosowanie nad powołaniem Stanisława Tokarskiego, wiceprezesa zarządu ds. handlowych w spółce Enea, na członka Rady Nadzorczej Bogdanki.

Monika Krezel

Monika Krężel

28 października 2026, 09:59
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

LW Bogdanka

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Na 29 października zwołano w LW Bogdanka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. Podczas niego zaplanowano głosowanie nad powołaniem Stanisława Tokarskiego, wiceprezesa zarządu ds. handlowych w spółce Enea, na członka Rady Nadzorczej Bogdanki.

LW Bogdanka informuje w raporcie, iż na 29 października zostaje zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniem. Od akcjonariusza, spółki Enea, otrzymała zawiadomienie zawierające zgłoszenie kandydatury Stanisława Tokarskiego na członka Rady Nadzorczej. Głosowanie nad kandydaturą zaplanowano podczas obrad walnego zgromadzenia.

Enea posiada 64,57 proc. kapitału zakładowego LW Bogdanka.

Dr hab. inż. Stanisław Tokarski jest wiceprezesem zarządu ds. handlowych w spółce Enea, prof. GIG, pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Energetyki w Krakowie i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, projektową, doradczą związaną z transformacją energetyki i przemysłu.

Od początku transformacji gospodarczej w Polsce zajmował się współtworzeniem i opiniowaniem regulacji w obszarze energii w kraju i UE. Jest autorem wynalazków, licznych publikacji i komentarzy z zakresu regulacji środowiskowych, klimatycznych i rynkowych w energetyce.

Powiązane tematy:

lw bogdanka bogdanka zarząd rada nadzorcza stanisław tokarski

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kopalnia

Rekultywacja hałdy na wielką skalę

Zapożarowana hałda Słupiec w Nowej Rudzie jest do rekultywacji. SRK posiada już dokumentację projektową i jest gotowa do działania. Kluczowe są jednak środki finansowe. Niemałe, bo szacowany koszt przedsięwzięcia liczony jest w setkach milionów złotych, co przekracza możliwości NFOŚiGW.

Kopalnia

Transformacja pod kontrolą? Od Zakopanego przez Kraków do Gliwic

– Bezpieczna transformacja wymaga połączenia perspektyw. Mieszkaniec pyta o swój dom, samorząd o teren i infrastrukturę, a przedsiębiorstwo o produkcję i inwestycje. Potrzebujemy rozmowy, w której te pytania nie będą rozpatrywane oddzielnie – wskazuje wiceminister energii Marian Zmarzły.

Surowce

Przyszłość górnictwa i nowe technologie. Eksperci spotkają się na KOMTECH 2026

Nowoczesne technologie dla górnictwa, bezpieczeństwo pracy, elektromobilność, efektywność energetyczna oraz nowe kierunki wykorzystania potencjału przemysłowego i naukowego sektora wydobywczego – to główne zagadnienia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH 2026, która odbędzie się w dniach 4–6 listopada w Szczyrku. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

Węgiel kamienny

Zamykanie kopalń może pogłębić deficyty wody na Górnym Śląsku

Zamykanie kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, połączone ze zmianami klimatu, może istotnie obniżyć przepływy w Przemszy i Wiśle. Tak wynika z badań IMGW-PIB i AGH, opublikowanych w czasopiśmie Journal of Hydrology: Regional Studies.