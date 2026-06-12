Artykuł sponsorowany

Likwidacja kolizji elektroenergetycznych na obszarze Tauron Dystrybucja – perspektywa wykonawcy

Na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w większej części województwa małopolskiego dominującym operatorem systemu dystrybucyjnego jest Tauron Dystrybucja. Praktycznie każda likwidacja kolizji elektroenergetycznej w tym regionie – przy inwestycji drogowej, deweloperskiej, przemysłowej czy nowej farmie PV – odbywa się więc w jego procedurach i pod jego nadzorem. 

12 czerwca 2026, 15:00
źródło: prezentacja

fot: EL-PROJECT

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fot: EL-PROJECT

Na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w większej części województwa małopolskiego dominującym operatorem systemu dystrybucyjnego jest Tauron Dystrybucja. Praktycznie każda likwidacja kolizji elektroenergetycznej w tym regionie – przy inwestycji drogowej, deweloperskiej, przemysłowej czy nowej farmie PV – odbywa się więc w jego procedurach i pod jego nadzorem. 

Tauron Dystrybucja prowadzi te sprawy według własnych procedur i standardów technicznych, które inwestor i wykonawca muszą znać od pierwszego dnia. Poniżej przedstawiamy praktyczne obserwacje z naszych realizacji na Śląsku – od etapu warunków, przez decyzje administracyjne i uzgodnienia, aż do odbioru technicznego.

Skala obszaru i jej konsekwencje

Tauron Dystrybucja obsługuje jedną z największych sieci dystrybucyjnych w kraju, w tym tereny historycznie najbardziej zurbanizowane i uprzemysłowione. Gęstość infrastruktury elektroenergetycznej w aglomeracji śląskiej jest wyjątkowo wysoka: kable nN i SN biegną wzdłuż wielu sąsiadujących obiektów liniowych, słupy stoją w pasach drogowych zarządzanych przez różne podmioty, a stacje transformatorowe zasilają zarówno przemysł, jak i odbiorców komunalnych.

Dla wykonawcy ma to dwa skutki. Nawet niewielka kolizja często obejmuje więcej niż jeden obwód. A ciągłość zasilania w trakcie robót bywa krytyczna nie tylko dla pojedynczych odbiorców, ale dla całych ulic albo zakładów produkcyjnych.

Etap warunków - fundament całego procesu

Tauron Dystrybucja wydaje warunki likwidacji kolizji w terminie do 30 dni od złożenia wniosku. Sam termin jest więc przewidywalny - przy założeniu, że wniosek jest kompletny i nie wraca do uzupełnień.

Istotnym elementem tego etapu są materiały koncepcyjne, które wnioskodawca przedkłada wraz z wnioskiem. Im lepiej odpowiadają one realiom technicznym (rzeczywista trasa, możliwe wpięcie, dostępne stacje), tym większa szansa na warunki, które nie będą generowały dodatkowych przebudów.

W praktyce dobrze opracowana koncepcja na etapie wniosku skraca cały dalszy proces - projektowania i uzgodnienia dokumentacji.

Projektowanie zgodne ze standardami Tauron Dystrybucja

Wymagania techniczne Tauronu są szczegółowe i obejmują m.in. typy stosowanych kabli, sposób oznakowania, standardy złączy kablowych, wymagania w zakresie stacji transformatorowych, a w przypadku linii SN - szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne i izolacyjne.

Z perspektywy projektowej istotne jest to, że likwidacja kolizji elektroenergetycznych na tym obszarze nie kończy się na zgodności z prawem budowlanym i ogólnymi normami branżowymi. Projekt musi spełniać dodatkowe standardy operatora - i to one są podstawą uzgodnienia dokumentacji.

Zespół projektowy, który stale obsługuje zadania na obszarze Tauronu, zna te wymagania w szczegółach. Projektant przygotowujący dokumentację dla tego OSD po raz pierwszy zwykle potrzebuje dodatkowych iteracji, zanim dokumentacja osiągnie pełną zgodność ze standardem.

Decyzje administracyjne - najbardziej czasochłonny etap

Tu kryje się element, który inwestorzy najczęściej niedoszacowują. Po opracowaniu części technicznej projektu konieczne jest uzyskanie dla danego zamierzenia budowlanego właściwej ścieżki administracyjnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W zależności od zakresu robót jest to zgłoszenie albo pozwolenie na budowę, a o właściwej formie decyduje projektant na podstawie charakteru inwestycji i obowiązujących przepisów.

To zwykle najdłużej trwająca część całego procesu. Złożenie kompletnej dokumentacji jest dopiero początkiem - terminy zależą od organu administracji, ewentualnych wezwań do uzupełnień oraz od zakresu wymaganych uzgodnień terenowo-prawnych. Likwidacja kolizji dotyczy najczęściej obiektów liniowych, które wychodzą poza granice jednej działki i obejmują teren należący do różnych właścicieli lub zarządców, co dodatkowo wydłuża kompletowanie tomu formalno-prawnego.

Dlatego komplet dokumentacji przedkładany operatorowi do uzgodnienia obejmuje dwa zakresy: tom techniczny, czyli projekt przebudowy, oraz tom formalno-prawny z wymaganymi decyzjami, uzgodnieniami, zgłoszeniami i pozwoleniami. Dopiero uzgodnienie projektu wraz z posiadaniem wymaganych decyzji administracyjnych otwiera drogę do przygotowania robót w terenie.

Uzgodnienie dokumentacji - dlaczego czas tego etapu warto rezerwować

Uzgodnienie projektu w Tauron Dystrybucja przebiega przez właściwy oddział i obejmuje weryfikację zgodności z warunkami oraz ze standardami technicznymi operatora. Bywa, że na tym etapie pojawiają się uwagi do drobnych elementów - sposobu oznakowania, lokalizacji złącza, parametrów ochronnych - które wcześniej nie były podnoszone.

Najlepsze rezultaty daje takie prowadzenie projektu, w którym możliwe punkty sporne są wyjaśniane już w trakcie tworzenia dokumentacji, a nie dopiero po jej skompletowaniu. Bezpośredni kontakt zespołu projektowego z osobą z oddziału Tauronu odpowiadającą za uzgodnienie potrafi skrócić ten etap nawet o połowę.

Wymagania kwalifikacyjne wobec wykonawcy

To jeden z punktów, w których Tauron Dystrybucja stawia rygorystyczne wymagania - i słusznie, bo skala sieci oraz charakter obsługiwanych odbiorców tego wymagają.

Wykonawca przystępujący do realizacji kolizji na sieci Tauronu musi dysponować:

  • odpowiednimi uprawnieniami SEP w grupach E i D dla wymaganych zakresów napięć,

  • uprawnieniami do prac pod napięciem (PPN), jeżeli zadanie tego wymaga,

  • imiennymi upoważnieniami wydawanymi przez właściwy oddział Tauronu, dopuszczającymi do działań na konkretnej sieci.

Procedura uzyskiwania imiennych upoważnień wymaga czasu. Wykonawca, który dopiero po otrzymaniu zlecenia rozpoczyna kompletowanie zespołu z wymaganymi uprawnieniami, traci nie tylko tygodnie w harmonogramie, ale i wiarygodność wobec operatora.

Firmy stale obecne w robotach kolizyjnych na Śląsku utrzymują bazę przeszkolonych i upoważnionych pracowników, a nie pozyskują ich pod konkretne zadanie. W przeciwnym razie rozpoczęcie prac w terminie jest mało realne.

Realizacja - koordynacja, wyłączenia, zasilanie rezerwowe

Przy realizacji robót na obszarze Tauronu szczególne znaczenie ma koordynacja terminów wyłączeń. Sieci w aglomeracji śląskiej często obsługują złożone układy odbiorców - drobny przemysł, obiekty użyteczności publicznej, gęstą zabudowę mieszkaniową - i operator pilnuje, żeby wyłączenia były krótkie, dobrze zaplanowane i bezkolizyjne z innymi pracami sieciowymi.

W praktyce większość likwidacji kolizji realizuje się na planowych wyłączeniach - i to wokół nich buduje się harmonogram robót.

Część zakresów można jednak wykonać jako prace pod napięciem (PPN), bez wyłączania odbiorców. Zakres robót możliwych do realizacji w PPN jest ograniczony i nie każde zadanie można w ten sposób przeprowadzić. Tam jednak, gdzie PPN jest możliwy, eliminuje oczekiwanie na okno wyłączeniowe i ryzyko jego przesunięcia - a przy napiętym harmonogramie inwestycji oznacza to realną oszczędność czasu, nawet jeśli koszt samych prac jest wyższy.

Jest jeden warunek: zespół PPN trzeba utrzymywać na stałe. Uprawnień i upoważnień do prac pod napięciem nie pozyskuje się pod konkretne zadanie. W naszej praktyce zdarzały się przypadki, w których firmy wykonawcze nieposiadające tych uprawnień zwracały się do nas o wykonanie prac w tej technologii w ramach ich zadania.

Druga konsekwencja koordynacji wyłączeń: w wielu przypadkach trzeba z góry zakładać zasilanie rezerwowe z agregatów prądotwórczych. Przy odbiorcach wrażliwych (drobna produkcja, obiekty publiczne) jest to często warunek samego wyłączenia. Logistyka agregatów - moc, paliwo, dyżur - bywa równie istotną pozycją w harmonogramie, jak same prace montażowe.

Dokumentacja powykonawcza i odbiór

Tauron ma jasne wymagania co do dokumentacji powykonawczej - zarówno w zakresie formy, jak i zawartości. Wykonawcy realizujący zadania na tym obszarze po raz pierwszy często niedoszacowują tego etapu i traktują go jak formalność po zakończonych pracach. W rzeczywistości to pełnoprawny etap procesu, a odbiór bez uwag wymaga pakietu odbiorowego dokładnie zgodnego ze standardami operatora.

Praktyczna konsekwencja: dokumentację powykonawczą warto przygotowywać równolegle z postępem robót, a nie po ich zakończeniu. Ta prosta zasada oszczędza tygodnie i utrzymuje płynność komisji odbiorowych.

Gdzie najczęściej traci się czas

Z naszych obserwacji najczęstsze punkty, w których harmonogramy likwidacji kolizji w Tauron Dystrybucja ulegają wydłużeniu, to:

  • niekompletny wniosek o warunki lub niedoprecyzowana koncepcja na etapie wniosku,

  • przeciągająca się ścieżka administracyjna (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę) i uzgodnienia terenowo-prawne,

  • projekt nieuwzględniający standardów technicznych operatora (iteracje uzgodnieniowe),

  • brak odpowiednich uprawnień i upoważnień do pracy na sieci.

Każdy z tych punktów to potencjalne dni, tygodnie lub miesiące opóźnienia. I każdy z nich można w dużej mierze wyeliminować przez właściwe ułożenie procesu na początku.

Wnioski dla zlecających i wykonujących

Współpraca z Tauron Dystrybucja przy likwidacji kolizji dobrze prowadzona przebiega sprawnie, a źle prowadzona - wyjątkowo czasochłonnie. Różnica leży w kilku elementach: w przygotowaniu koncepcji jeszcze przed wnioskiem o warunki, we wczesnym uruchomieniu ścieżki administracyjnej, w znajomości standardów technicznych operatora na etapie projektowym oraz w utrzymywaniu stałej bazy pracowników z odpowiednimi uprawnieniami i upoważnieniami.

Zespół EL-PROJECT prowadzi takie zadania na obszarze Tauronu od lat - zarówno w ścieżce projektowo-formalnej, jak i w wykonawstwie sieci nN i SN. Doświadczenie skraca tu proces w bardzo konkretny sposób. Najlepiej rozumieją to osoby, które same prowadziły kiedyś podobne zadanie u operatora.

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