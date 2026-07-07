Kraj i Świat

Liczba pracujących w Polsce cudzoziemców wzrosła do 1,12 mln

Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę wyniosła w końcu stycznia 1 mln 119 tys. osób, o 7,1 proc. więcej rok do roku - podał GUS. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba spadła o 1,9 proc.

Pap

7 lipca 2026, 11:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Canva

Najliczniejszą grupą są Ukraińcy

fot: Canva

Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę wyniosła w końcu stycznia 1 mln 119 tys. osób, o 7,1 proc. więcej rok do roku - podał GUS. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba spadła o 1,9 proc.

Wśród cudzoziemców wykonujących pracę 38,0 proc. (425,2 tys. osób) realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. 

  • W stosunku do 31 stycznia 2025 r. nastąpił wzrost liczby cudzoziemców wykonujących umowy zlecenia i pokrewne o 6,6 proc., natomiast w stosunku do 31 grudnia 2025 r. odnotowano spadek o 3,3 proc.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 stycznia było ich 757,7 tys. osób, tj. o 8,0 proc. (o 55,9 tys. osób) więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, a o 1,8 proc. (o 14,1 tys. osób) mniej niż na koniec grudnia 2025 r.

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