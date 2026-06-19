Leszek Miętek powołany do rady nadzorczej spółki pracującej dla kopalń

Leszek Miętek został powołany do rady nadzorczej PKP Cargo, jako przedstawiciel pracowników - poinformowała spółka w piątek w komunikacie giełdowym. Miętek jest prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Leszek Miętek został powołany do rady nadzorczej PKP Cargo, jako przedstawiciel pracowników - poinformowała spółka w piątek w komunikacie giełdowym. Miętek jest prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Spółka podkreśliła, że decyzja o powołaniu Miętka zapadła w czwartek, jednak uchwała w tej sprawie weszła w życie w piątek.

Od początku związany z kolejnictwem

Przewoźnik wskazał, że Leszek Miętek przez wiele lat pełnił funkcję przedstawiciela załogi w radzie nadzorczej PKP S.A. i PKP Cargo.

"Od początku swojej kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1983 roku związany z kolejnictwem wykonując zawód maszynisty pojazdów trakcyjnych. Obecnie zatrudniony w PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji na stanowisku starszego maszynisty. Od wielu lat aktywnie zaangażowany w działalność społeczną, reprezentując interesy pracowników sektora kolejowego" - dodało PKP Cargo.

Miętek od 2005 roku pełni funkcję prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Jest także przewodniczącym branży "Transport" oraz członkiem Prezydium OPZZ.

Spółka podkreśliła, że Miętek jest absolwentem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy z 1983 roku ze specjalnością eksploatacja i naprawa spalinowych pojazdów trakcyjnych. Ukończył również studia wyższe na Wydziale Zarządzania w Warszawskiej Szkole Zarządzania o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Zarządzanie Personelem. PKP Cargo podkreśliło, że posiada egzamin Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 9,88 proc., a pozostali akcjonariusze - 57,11 proc. W pierwszym kwartale 2026 r. udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy wyniósł 28,4 proc. całego rynku, co oznaczało wzrost o 0,4 pkt proc. rok do roku.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.