Lekcja geografii ekonomicznej 370 metrów pod ziemią!

19 czerwca 2026 r. w podziemnym Polu Szkoleniowym kopalni Wujek na zaproszenie Polskiej Grupy Górniczej gościła grupa studentów II roku geografii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas wyjątkowych ćwiczeń terenowych młodzi geografowie mogli zobaczyć z bliska jak funkcjonuje współczesne górnictwo oraz poznać przemysłowe dziedzictwo Górnego Śląska.

Tylko u nas

Tylko u nas

Pod opieką dr hab. Moniki Wesołowskiej i dr hab. Małgorzaty Flagi studenci zjechali na poziom 370 metrów

19 czerwca 2026 r. w podziemnym Polu Szkoleniowym kopalni Wujek na zaproszenie Polskiej Grupy Górniczej gościła grupa studentów II roku geografii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas wyjątkowych ćwiczeń terenowych młodzi geografowie mogli zobaczyć z bliska jak funkcjonuje współczesne górnictwo oraz poznać przemysłowe dziedzictwo Górnego Śląska.

Pod opieką dr hab. Moniki Wesołowskiej i dr hab. Małgorzaty Flagi studenci zjechali na poziom 370 metrów, gdzie Tomasz Kopania, Koordynator ds. Pola Szkoleniowego, przybliżył im tajniki wydobycia węgla, rodzaje i działanie obudów górniczych oraz codzienną pracę pod ziemią.

Była też okazja, by usiąść w wagoniku kolejki górniczej i zobaczyć funkcjonowanie podziemnej pompowni.

Oto fotorelacja z tej wizyty, którą zrealizowała Katarzyna Zaremba-Majcher.