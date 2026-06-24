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Górnictwo

Lekcja geografii ekonomicznej 370 metrów pod ziemią!

19 czerwca 2026 r.  w podziemnym Polu Szkoleniowym kopalni Wujek na zaproszenie Polskiej Grupy Górniczej gościła grupa studentów II roku geografii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas wyjątkowych ćwiczeń terenowych młodzi geografowie mogli zobaczyć z bliska jak funkcjonuje współczesne górnictwo oraz poznać przemysłowe dziedzictwo Górnego Śląska.

Katarzyna Zaremba Majcher

Katarzyna Zaremba-Majcher

24 czerwca 2026, 11:51
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Pod opieką dr hab. Moniki Wesołowskiej i dr hab. Małgorzaty Flagi studenci zjechali na poziom 370 metrów

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

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19 czerwca 2026 r.  w podziemnym Polu Szkoleniowym kopalni Wujek na zaproszenie Polskiej Grupy Górniczej gościła grupa studentów II roku geografii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas wyjątkowych ćwiczeń terenowych młodzi geografowie mogli zobaczyć z bliska jak funkcjonuje współczesne górnictwo oraz poznać przemysłowe dziedzictwo Górnego Śląska.

Pod opieką dr hab. Moniki Wesołowskiej i dr hab. Małgorzaty Flagi studenci zjechali na poziom 370 metrów, gdzie Tomasz Kopania, Koordynator ds. Pola Szkoleniowego, przybliżył im tajniki wydobycia węgla, rodzaje i działanie obudów górniczych oraz codzienną pracę pod ziemią. 

Była też okazja, by usiąść w wagoniku kolejki górniczej i zobaczyć funkcjonowanie podziemnej pompowni.

Oto fotorelacja z tej wizyty, którą zrealizowała Katarzyna Zaremba-Majcher.

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