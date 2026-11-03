Wyróżnienie otrzymali: Jarosław Gąska, Łukasz Młynek, Marcin Kubicki, Marek Knapik, Piotr Sochacki, Radosław Grudziński.

Górnicy zostali wyróżnieni za wzorową postawę, rzetelną znajomość przepisów górniczych oraz zasad ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, a także za konsekwentne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i dbałość o bezpieczeństwo własne i współpracowników, przyczyniające się do zapobiegania wypadkom i utrwalania kultury bezpieczeństwa w polskim górnictwie - informuje Wyższy Urząd Górniczy.