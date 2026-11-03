Laureaci konkursów wiedzy BHP w górniczych spółkach odebrali wyróżnienia
W siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, prezes WUG Piotr Litwa oraz prezes zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego dr inż. Robert Hildebrandt wręczyli pamiątkowe dyplomy sześciu laureatom konkursów wiedzy w zakresie przepisów BHP, organizowanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową i Polską Grupę Górniczą.
fot: WUG
Oficjalne wręczenie wyróżnień miało miejsce w Wyższym Urzędzie Górniczym
fot: WUG
W siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego, prezes WUG Piotr Litwa oraz prezes zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego dr inż. Robert Hildebrandt wręczyli pamiątkowe dyplomy sześciu laureatom konkursów wiedzy w zakresie przepisów BHP, organizowanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową i Polską Grupę Górniczą.
Wyróżnienie otrzymali: Jarosław Gąska, Łukasz Młynek, Marcin Kubicki, Marek Knapik, Piotr Sochacki, Radosław Grudziński.
Górnicy zostali wyróżnieni za wzorową postawę, rzetelną znajomość przepisów górniczych oraz zasad ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, a także za konsekwentne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i dbałość o bezpieczeństwo własne i współpracowników, przyczyniające się do zapobiegania wypadkom i utrwalania kultury bezpieczeństwa w polskim górnictwie - informuje Wyższy Urząd Górniczy.
Uroczystość zorganizowano we współpracy z Fundacją „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego. Wydarzenie miało miejsce 3 listopada.