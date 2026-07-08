Cykl spacerów tematycznych, rodzinnych warsztatów i pokazów prac młota oraz dwa wydarzenia specjalne – Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zainaugurowało wakacyjną akcję „Rozpalamy lato”.

Cykl spacerów tematycznych, rodzinnych warsztatów i pokazów prac młota oraz dwa wydarzenia specjalne – Muzeum Hutnictwa w Chorzowie zainaugurowało wakacyjną akcję „Rozpalamy lato”.

Wakacje z Muzeum Hutnictwa w lipcu

Cykl wakacyjnych spacerów tematycznych z Muzeum Hutnictwa rozpoczął się 7 lipca. Pierwszy, pod hasłem „Nienapisany rozdział. Co tramwajowy szlak mówi o Hajdukach”, poprowadził tropem tramwaju linii nr 7 – z zajezdni w Hajdukach do gazowni w Świętochłowicach, śladem książki „Aglo” Zbigniewa Rokity. Przewodnikiem był dr Jacek Kurek.

Kolejny spacer - „Razem z nami będziesz wędrował…” - odbędzie się 11 lipca. Będzie to wędrówka harcerskimi śladami po Chorzowie z Antonim Przybyło, inspirowana ponad stuletnią historią harcerstwa w mieście.

Z kolei 18 lipca odbędzie się spacer audio-video-disco „Szkoda, że Cię tu nie ma… Ballada o Biadaczu”, poświęcony jednemu z najmniej znanych zakątków Hajduk, który poprowadzą Adam Kowalski i dr Jacek Kurek.

Na 25 lipca zaplanowano rodzinne warsztaty ceramiczne „Śniadanie ludzi ze stali”: rodzice przygotują kubki, a dzieci talerzyki, wspólnie zdobiąc je motywami hutniczymi. Udział jest bezpłatny w ramach Akademii Liderów Dziedzictwa Hutniczego (rezerwacja: 32 704 96 31). Przez cały dzień, co godzinę w godzinach 11.00–16.45, będą się odbywać także pokazy pracy młota

Z kolei 26 lipca o godz. 17.00 w Kościele im. Elżbiety Ludwiki Wittelsbach w Chorzowie odbędzie się koncert organowy „Bach i Improwizacje” - na XIX-wiecznych organach zagra prof. Julian Gembalski, wybitny znawca historycznych organów Górnego Śląska. Koncertowi towarzyszyć będzie prelekcja poświęcona historii instrumentu oraz jego twórcy – Volkmannowi. Wstęp jest wolny, obowiązują wejściówki dostępne online.

Sierpniowe wakacje z Muzeum Hutnictwa

Sierpień przyniesie kolejne cztery spacery tematyczne. Pierwszy - „Śladami żydowskiej społeczności Chorzowa” - wyruszy 1 sierpnia i poprowadzi m.in. przez teren dawnego cmentarza żydowskiego i miejsce, w który stała chorzowska synagoga (prowadzenie Tomasz Owoc, dyrektor Muzeum Hutnictwa).

Kolejny spacer – „Szukając schronienia na górze. Perły chorzowskiej Góry Redena” – odbędzie się 7 sierpnia i poprowadzi m.in. do schronu dowodzenia oraz drewnianego kościoła św. Wawrzyńca sprzed pięciuset lat (prowadzenia dr Jacek Kurek).

Na 15 sierpnia zaplanowano spacer „Tam gdzie wszystko się zaczęło. Chorzów (Stary) – dar księcia Władysława”. Będzie to – jak zapowiadają w Muzeum Hutnictwa – wyprawa do „Azot i nazot”, po najstarszej części miasta, która do dziś zachowała swój pierwotny, wrzecionowaty kształt i swojego ducha (prowadzenie Alicja Podstolec).

Ostatni wakacyjny spacer obędzie się 22 sierpnia. Będzie to „Chorzów modernistyczny” i poprowadzi śladem wyjątkowych funkcjonalistycznych budynków z lat 30. XX wieku. Na trasie znajdą się m.in. gmach Komunalnej Kasy Oszczędności, Dom Ludowy autorstwa Stanisława Michejdy i Lucjana Sikorskiego czy budynki oświatowe (prowadzenie Martyna Fołta)

Na sobotę, 22 sierpnia, zaplanowano także kolejną Szychtę z Kowalem - o godz. 13:00, 14:00, 15:00 i 16:00, Będzie to „Spotkanie z ogniem i stalą” - rodzinne, kameralne warsztaty z prawdziwymi kowalami przy palenisku. Uczestnicy poznają podstawy pracy ze stalą, zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi oraz proces kucia metalu. Pod okiem prowadzących wykonają własny metalowy element – ozdobną blaszkę, gwóźdź lub inny drobny przedmiot. Wydarzeniu towarzyszą pokazy pracy młota. Udział również jest bezpłatny w ramach Akademii Liderów Dziedzictwa Hutniczego (rezerwacja: 32 704 96 31).

HUTBANA – Hutnicze Pożegnanie Lata

W ostatnią niedzielę sierpnia odbędzie się druga odsłona wspólnego zakończenia wakacji. Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach oraz Muzeum Hutnictwa i Tramwaje Śląskie przygotowują niezapomniane wycieczki. Szczegóły tego wydarzenia jeszcze nie zostały podane. W ubiegłym roku było to zwiedzanie obu muzeów z przewodnikiem, pokazy pracy maszyn hutniczych oraz przejazd zabytkowym tramwajem pomiędzy obiektami – podróż w czasie wzbogacona o pasjonujące opowieści i ciekawostki.

Bilety na spacery w cenie 5 zł/os., dostępne są online pod adresem bilety.muzeumhutnictwa.pl i w kasach Muzeum. Pełny program akcji "Rozpalmy lato" dostępny jest na stronie muzeumhutnictwa.pl/aktualnosci/rozpalamy-lato.