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Fajer na Hoymie, czyli zakończenie wakacji w zabytkowej kopalni

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku po raz pierwszy stanie się miejscem wspólnego święta mieszkańców dzielnicy Niewiadom. Impreza pod hasłem „Fajer na Hoymie” odbędzie się 29 sierpnia 2026 roku i połączy rodzinne atrakcje z koncertami oraz pokazem Fontanny Parowej.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

19 sierpnia 2026, 12:51
źródło: portal gospodarka i ludzie

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku po raz pierwszy stanie się miejscem wspólnego święta mieszkańców dzielnicy Niewiadom. Impreza pod hasłem „Fajer na Hoymie” odbędzie się 29 sierpnia 2026 roku i połączy rodzinne atrakcje z koncertami oraz pokazem Fontanny Parowej.

Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie ma na celu „wprowadzenie w ruch” nie tylko zabytkowej, stuletniej maszyny, ale także społeczności lokalnej – mieszkańców Buzowic, Beaty, Niewiadomia Górnego i Niewiadomia Dolnego.

- Zapraszamy wszystkich mieszkańców spod Hoymy, ich sąsiadów, a także każdego, kto ma ochotę spędzić wspólnie z nami letnie popołudnie. Z koncertami, atrakcjami dla dzieci i pokazem Fontanny Parowej – zachęcają w Zabytkowej Kopalni Ignacy.

 

  • Data: 29 sierpnia 2026 (sobota)
  • Godziny: 16:00–22:00
  • Miejsce: Zabytkowa Kopalnia Ignacy, ul. Ignacego Mościckiego 3, Rybnik (dzielnica Niewiadom)
  • Wstęp: wolny

Atrakcje dla dzieci i rodzinny festyn

Festyn został pomyślany jako wydarzenie dla całych rodzin. Na najmłodszych uczestników czekać będą Piana party, przejażdżki na kucykach, a także dmuchańce i animacje. W programie znalazł się także koncert „Bal u Pana Kleksa” z piosenkami z filmu Akademia Pana Kleksa w wykonaniu aktorów Teatru Roma i Teatru Syrena.

Dodatkowo miejscowy Klub Sportowy Polonia Niewiadom zaprezentuje swoje umiejętności i zaprosi do wspólnych aktywności. Wieczorem na scenie wystąpią Kobiety na Walizkach, Tomasz Coral oraz zespół REDLIN. Finałem imprezy będzie pokaz Fontanny Parowej.

Będą także aktywności integrujące społeczność: wspólne tworzenie makiety Niewiadomia, „wspólny portret Niewiadomian”, test wiedzy o dzielnicy, pamiątkowa fotościanka oraz strefa relaksu z leżakami.

Wydarzenie poprowadzi Ewa Okrent, sołtys Pietrowic Wielkich.

Fajer na Hoymie – 29 sierpnia 2026 r. Program festynu:

  • 16:00-16:30 - Piana party – zabawa w puszystej chmurze piany
  • 16:00-18:00 - Kucykolandia -zajęcia i przejażdżki na kucykach
  • 16:00-21:00 - Dmuchańce i animacje dla dzieci
  • 16:00-21.00 - OSP Niewiadom – sportowe wyzwania
  • 16:30-17:30 - Szpajcha drybluje na Hoymie – Klub Sportowy Polonia Niewiadom – pokazy piłkarskich umiejętności i sportowe animacje
  • 17:30-18:00 - Piana party – zabawa w puszystej chmurze piany
  • 18:00-19:00 - „Bal u Pana Kleksa’’– interaktywny koncert familijny z piosenkami z filmu Akademia Pana Kleksa w wykonaniu aktorów Teatru Roma i Teatru Syrena w Warszawie oraz zespołu muzycznego
  • 19:00-20:30 - Koncert Kobiety na Walizkach oraz Tomasz Coral
  • 20:30-21:00 - Ogłoszenie wyników testu wiedzy o dzielnicy Niewiadom
  • 21:00-22:00 - Koncert Zespołu REDLIN
  • 22:00 - Pokaz Fontanny Parowej

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