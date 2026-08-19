Fajer na Hoymie, czyli zakończenie wakacji w zabytkowej kopalni

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku po raz pierwszy stanie się miejscem wspólnego święta mieszkańców dzielnicy Niewiadom. Impreza pod hasłem „Fajer na Hoymie” odbędzie się 29 sierpnia 2026 roku i połączy rodzinne atrakcje z koncertami oraz pokazem Fontanny Parowej.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku po raz pierwszy stanie się miejscem wspólnego święta mieszkańców dzielnicy Niewiadom. Impreza pod hasłem „Fajer na Hoymie” odbędzie się 29 sierpnia 2026 roku i połączy rodzinne atrakcje z koncertami oraz pokazem Fontanny Parowej.

Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie ma na celu „wprowadzenie w ruch” nie tylko zabytkowej, stuletniej maszyny, ale także społeczności lokalnej – mieszkańców Buzowic, Beaty, Niewiadomia Górnego i Niewiadomia Dolnego.

- Zapraszamy wszystkich mieszkańców spod Hoymy, ich sąsiadów, a także każdego, kto ma ochotę spędzić wspólnie z nami letnie popołudnie. Z koncertami, atrakcjami dla dzieci i pokazem Fontanny Parowej – zachęcają w Zabytkowej Kopalni Ignacy.

Data: 29 sierpnia 2026 (sobota)

29 sierpnia 2026 (sobota) Godziny: 16:00–22:00

16:00–22:00 Miejsce: Zabytkowa Kopalnia Ignacy, ul. Ignacego Mościckiego 3, Rybnik (dzielnica Niewiadom)

Zabytkowa Kopalnia Ignacy, ul. Ignacego Mościckiego 3, Rybnik (dzielnica Niewiadom) Wstęp: wolny

Atrakcje dla dzieci i rodzinny festyn

Festyn został pomyślany jako wydarzenie dla całych rodzin. Na najmłodszych uczestników czekać będą Piana party, przejażdżki na kucykach, a także dmuchańce i animacje. W programie znalazł się także koncert „Bal u Pana Kleksa” z piosenkami z filmu Akademia Pana Kleksa w wykonaniu aktorów Teatru Roma i Teatru Syrena.

Dodatkowo miejscowy Klub Sportowy Polonia Niewiadom zaprezentuje swoje umiejętności i zaprosi do wspólnych aktywności. Wieczorem na scenie wystąpią Kobiety na Walizkach, Tomasz Coral oraz zespół REDLIN. Finałem imprezy będzie pokaz Fontanny Parowej.

Będą także aktywności integrujące społeczność: wspólne tworzenie makiety Niewiadomia, „wspólny portret Niewiadomian”, test wiedzy o dzielnicy, pamiątkowa fotościanka oraz strefa relaksu z leżakami.

Wydarzenie poprowadzi Ewa Okrent, sołtys Pietrowic Wielkich.

Fajer na Hoymie – 29 sierpnia 2026 r. Program festynu: