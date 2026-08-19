Fajer na Hoymie, czyli zakończenie wakacji w zabytkowej kopalni
Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku po raz pierwszy stanie się miejscem wspólnego święta mieszkańców dzielnicy Niewiadom. Impreza pod hasłem „Fajer na Hoymie” odbędzie się 29 sierpnia 2026 roku i połączy rodzinne atrakcje z koncertami oraz pokazem Fontanny Parowej.
Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku
Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku po raz pierwszy stanie się miejscem wspólnego święta mieszkańców dzielnicy Niewiadom. Impreza pod hasłem „Fajer na Hoymie” odbędzie się 29 sierpnia 2026 roku i połączy rodzinne atrakcje z koncertami oraz pokazem Fontanny Parowej.
Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie ma na celu „wprowadzenie w ruch” nie tylko zabytkowej, stuletniej maszyny, ale także społeczności lokalnej – mieszkańców Buzowic, Beaty, Niewiadomia Górnego i Niewiadomia Dolnego.
- Zapraszamy wszystkich mieszkańców spod Hoymy, ich sąsiadów, a także każdego, kto ma ochotę spędzić wspólnie z nami letnie popołudnie. Z koncertami, atrakcjami dla dzieci i pokazem Fontanny Parowej – zachęcają w Zabytkowej Kopalni Ignacy.
- Data: 29 sierpnia 2026 (sobota)
- Godziny: 16:00–22:00
- Miejsce: Zabytkowa Kopalnia Ignacy, ul. Ignacego Mościckiego 3, Rybnik (dzielnica Niewiadom)
- Wstęp: wolny
Atrakcje dla dzieci i rodzinny festyn
Festyn został pomyślany jako wydarzenie dla całych rodzin. Na najmłodszych uczestników czekać będą Piana party, przejażdżki na kucykach, a także dmuchańce i animacje. W programie znalazł się także koncert „Bal u Pana Kleksa” z piosenkami z filmu Akademia Pana Kleksa w wykonaniu aktorów Teatru Roma i Teatru Syrena.
Dodatkowo miejscowy Klub Sportowy Polonia Niewiadom zaprezentuje swoje umiejętności i zaprosi do wspólnych aktywności. Wieczorem na scenie wystąpią Kobiety na Walizkach, Tomasz Coral oraz zespół REDLIN. Finałem imprezy będzie pokaz Fontanny Parowej.
Będą także aktywności integrujące społeczność: wspólne tworzenie makiety Niewiadomia, „wspólny portret Niewiadomian”, test wiedzy o dzielnicy, pamiątkowa fotościanka oraz strefa relaksu z leżakami.
Wydarzenie poprowadzi Ewa Okrent, sołtys Pietrowic Wielkich.
Fajer na Hoymie – 29 sierpnia 2026 r. Program festynu:
- 16:00-16:30 - Piana party – zabawa w puszystej chmurze piany
- 16:00-18:00 - Kucykolandia -zajęcia i przejażdżki na kucykach
- 16:00-21:00 - Dmuchańce i animacje dla dzieci
- 16:00-21.00 - OSP Niewiadom – sportowe wyzwania
- 16:30-17:30 - Szpajcha drybluje na Hoymie – Klub Sportowy Polonia Niewiadom – pokazy piłkarskich umiejętności i sportowe animacje
- 17:30-18:00 - Piana party – zabawa w puszystej chmurze piany
- 18:00-19:00 - „Bal u Pana Kleksa’’– interaktywny koncert familijny z piosenkami z filmu Akademia Pana Kleksa w wykonaniu aktorów Teatru Roma i Teatru Syrena w Warszawie oraz zespołu muzycznego
- 19:00-20:30 - Koncert Kobiety na Walizkach oraz Tomasz Coral
- 20:30-21:00 - Ogłoszenie wyników testu wiedzy o dzielnicy Niewiadom
- 21:00-22:00 - Koncert Zespołu REDLIN
- 22:00 - Pokaz Fontanny Parowej