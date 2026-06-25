Lato, lato wszędzie!

Astronomiczne, kalendarzowe i… kolejowe. To ostatnie zaczęło się najprędzej – już w połowie czerwca. W trzeciej, tzw. letniej korekcie rozkładu jazdy na tory wróciły między innymi regularne połączenia z Częstochowy do Zakopanego.

Astronomiczne, kalendarzowe i… kolejowe. To ostatnie zaczęło się najprędzej – już w połowie czerwca. W trzeciej, tzw. letniej korekcie rozkładu jazdy na tory wróciły między innymi regularne połączenia z Częstochowy do Zakopanego.

Podróżowanie najdłuższą trasą w siatce połączeń Kolei Śląskich będzie możliwe począwszy od 27 czerwca.

Ornakiem i Czuplem z Częstochowy

Relację S51 Częstochowa – Zakopane obsłuży jedna para pociągów regionalnego przewoźnika dziennie. „Ornak” będzie wyjeżdżał na tory wyłącznie w dni wolne. Trasa pociągu wiedzie m. in. przez Poraj, Myszków, Zawiercie, Łazy, Dąbrowę Górniczą, Będzin, Sosnowiec, Katowice, Tychy, Pszczynę, Bielsko-Białą, Kęty, Andrychów, Wadowice, Kalwarię Zabrzydowską, Suchą Beskidzką, Chabówkę, Nowy Targ i Poronin.

Przed 27 czerwca, także w dni wolne, krótszą relację – z Częstochowy do Bielska-Białej, obsłuży para pociągów “Czupel”.

Nowe trasy w Beskidy

Mieszkańcy m.in . Mysłowic i Oświęcimia zyskają w letnim rozkładzie jazdy bezpośrednie połączenie z Wisłą. Standardowo połączenie relacji S6 Katowice – Wisła Głębce biegnie przez Tychy i Pszczynę, ale z powodu skali utrudnień wynikających wprost z przebudowy katowickiego węzła kolejowego część pociągów pojedzie drogą okrężną przez Mysłowice, Oświęcim i Czechowice-Dziedzice.

Utrzymane dodatkowe połączenia

Kolejom Śląskim udało się utrzymać w letnim rozkładzie jazdy połączenia, które pojawiły się w nim wiosną. To dodatkowe pary pociągów na liniach S78 Racibórz – Chałupki (po godz. 22:00), S31 Oświęcim – Mysłowice (w dni robocze zapewniające dojazd do Katowic na godz. 10:00) oraz S62 Cieszyn – Goleszów (w dni robocze przed południem).

Budowy wiaduktów wstrzymują ruch pociągów

Ogromny wpływ na kształ letniej korekty rozkładu jazdy Kolei Śląskich będą miały prace remontowe prowadzone przez PKP PLK, choć nie tylko. Od 13 do 30 lipca nastąpi całkowita przerwa w ruchu pociągów na szlaku Ruda Chebzie – Zabrze, czego powodem będzie budowa wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą N-S w Rudzie Śląskiej.

– W czasie przerwy w ruchu pociągi linii S1 zostaną w całości skierowane drogą okrężną przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich: Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów – wylicza Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich, dodając, że obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana dedykowanymi autobusami komunikacji zastępczej relacji Katowice – Gliwice.

Dodatkowo, na czas trwania jazd objazdowych linii S1 pociągi relacji S8 Lubliniec – Chorzów Batory, S82 Chorzew Siemkowice – Chorzów Batory oraz S9 Częstochowa – Chorzów

Batory (przez Pyrzowice) zostaną skrócone do Bytomia (za wyjątkiem wybranych kursów do i z Katowic) z możliwością przesiadki na pociągi linii S1. Relacja S18 Gliwice – Bytom zostanie zawieszona, ale podróżni będą mogli korzystać z pociągów relacji S1, które pojadą częściej niż pociągi linii S18.

Nowy wiadukt powstaje też w Nowym Bieruniu. Przerwa w ruchu na linii S31 Mysłowice – Oświęcim na stacji Nowy Bieruń nastąpi tu jednak tylko 27 czerwca, a pociągi zostaną zastąpione autobusami ZKA.

Szczegóły na kolejeslaskie.pl