Kraj i Świat

Kuźnia górników ponownie najlepszą polską uczelnią techniczną w rankingu szanghajskim

W najnowszej edycji zestawienia Academic Ranking of World Universities (ARWU), zwanego rankingiem szanghajskim, Akademia Górniczo-Hutnicza uplasowała się na pierwszym miejscu wśród polskich uczelni technicznych, trzecim w klasyfikacji krajowej, a w zestawieniu ogólnym awansowała do przedziału 701–800. Gratulujemy kuźni górniczych specjalistów.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

17 sierpnia 2026, 11:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KSAF AGH

AGH z kolejnym sukcesem

fot: KSAF AGH

W najnowszej edycji zestawienia Academic Ranking of World Universities (ARWU), zwanego rankingiem szanghajskim, Akademia Górniczo-Hutnicza uplasowała się na pierwszym miejscu wśród polskich uczelni technicznych, trzecim w klasyfikacji krajowej, a w zestawieniu ogólnym awansowała do przedziału 701–800. Gratulujemy kuźni górniczych specjalistów.

W zestawieniu, które prezentuje tysiąc najlepszych uczelni na świecie, znalazło się siedem polskich uczelni:

  • Uniwersytet Warszawski (przedział 401–500),
  • Uniwersytet Jagielloński (przedział 501–600),
  • Akademia Górniczo-Hutnicza (przedział 701–800),
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedział 901–1000),
  • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (przedział 901–1000),
  • Politechnika Warszawska (przedział 901–1000),
  • Politechnika Wrocławska (przedział 901–1000).

Pierwszą dziesiątkę zestawienia ogólnego zdominowały uczelnie amerykańskie. Na podium uplasowały się: Harvard University, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology. Najlepsze europejskie uczelnie to University of Cambridge (czwarta pozycja) oraz University of Oxford (siódma pozycja).

Academic Ranking of World Universities tworzony jest na podstawie kilku kluczowych wskaźników. Obejmują one m.in. liczbę absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę autorów znajdujących się na liście Highly Cited Researchers, liczbę artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach „Nature” i „Science”, a także dorobek publikacyjny uczelni w bazach Web of Science (Science Citation Index – Expanded oraz Social Sciences Citation Index). W rankingu analizowanych jest ponad 2500 uczelni z całego świata, z których 1000 trafia do oficjalnego zestawienia.

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