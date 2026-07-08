Po szychcie

Książka o górniczych korzeniach miasta już w konkursie

Wydana przez Muzeum Saturn w Czeladzi publikacja „Zdekarbonizowana rzeczywistość – europejska refleksja międzypokoleniowa” została nominowana w konkursie „Książka w TEmacie”, organizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, w kategorii książka popularnonaukowa.

Monika Krezel

Monika Krężel

8 lipca 2026, 07:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Muzeum Saturn stoi dziś na straży górniczego dziedzictwa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wydana przez Muzeum Saturn w Czeladzi publikacja „Zdekarbonizowana rzeczywistość – europejska refleksja międzypokoleniowa” została nominowana w konkursie „Książka w TEmacie”, organizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, w kategorii książka popularnonaukowa.

Jak podaje Muzeum publikacja jest zapisem świata, który przez dziesięciolecia kształtował Czeladź, Zagłębie Dąbrowskie i wiele europejskich wspólnot przemysłowych. Pokazuje, że górnictwo nigdy nie było „zwykłą pracą” — było codziennym wysiłkiem, ryzykiem, solidarnością i etosem przekazywanym z pokolenia na pokolenie.

- Transformacja energetyczna zmienia krajobraz miast i regionów. Naszym zadaniem jest zadbać o to, by nie wymazała pamięci o ludziach, którzy ten krajobraz budowali. - Szczególnie cieszy nas, że książka powstała w wymiarze międzypokoleniowym i międzynarodowym - łącząc doświadczenia Czeladzi oraz francuskiego miasta partnerskiego Auby. Ważną rolę odegrała także młodzież z czeladzkich szkół, która uczestniczyła w rozmowach ze świadkami historii i współtworzyła filmowe opowieści o dziedzictwie górniczym - czytamy na stronie czeladzkiego Muzeum.

Dzięki wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad publikacją pamięć o górniczym świecie, jego wartościach i doświadczeniach jest być przekazywana dalej.

Wkrótce rozpocznie się głosowanie internautów.

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