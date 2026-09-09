Górnictwo

Krzysztof Galos: Nie pożegnamy się szybko z węglem, ropą i gazem

Nie pożegnamy się szybko z węglem, ropą i gazem. Mamy 34 surowce krytyczne, większość to metale. W przyszłym roku ich lista będzie nowa, pewnie znowu spuchnie. Oferta Polski w tym względzie to sześć surowców, które wydobywamy i przerabiamy - powiedział wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos w środę podczas Future Mining Forum & Expo w Katowicach.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

9 września 2026, 13:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Prof. Krzysztof Galos, Główny Geolog Kraju

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Nie pożegnamy się szybko z węglem, ropą i gazem. Mamy 34 surowce krytyczne, większość to metale. W przyszłym roku ich lista będzie nowa, pewnie znowu spuchnie. Oferta Polski w tym względzie to sześć surowców, które wydobywamy i przerabiamy - powiedział wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos w środę podczas Future Mining Forum & Expo w Katowicach.

Wyliczył miedź, węgiel koksowy, hel, skalenie oraz platynowce i aluminium z recyklingu. Przypomniał  listę 34 surowców krytycznych. 

Zdaniem prof. Galosa możliwe jest uruchomienie w kraju wydobycia kolejnych surowców krytycznych.  Chodzi tu o nikiel, wolfram, tytan i wanad. 

Wyzwaniem są dla górnictwa procedury środowiskowe. Jesteśmy w Unii i nie chcemy negatywnego oddziaływania na środowisko, jedynie w stopniu minimalnym - podkreślił.

Dodał też, że wydobycie lub produkcja pięciu z sześciu surowców krytycznych w Polsce - miedzi, węgla koksowego, helu, skaleni oraz platynowców - jest wyższa niż krajowe zapotrzebowanie.

Przypomniał, że trwają prace nad nowymi przepisami o surowcach krytycznych. Chodzi w nich o wspomaganie inwestora, by „to posuwało się do przodu”. 

Zawsze jednak decyzja środowiskowa jest największym problemem - podkreślił.

 

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