Górnictwo

Krytycznie niskie zapasy węgla. Duży problem w Indiach

45 elektrowni w Indiach działa przy krytycznie niskich zapasach węgla – pisze Reuters powołując się na dane rządowe.

Robert Passia

Robert Passia

31 sierpnia 2026, 10:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: indianrailways.gov.in

Duży spadek zapasów indyjskich elektrowni.

fot: indianrailways.gov.in

45 elektrowni w Indiach działa przy krytycznie niskich zapasach węgla – pisze Reuters powołując się na dane rządowe.

Przyczyną trudnej sytuacji są deszcze monsunowe, które zakłócają dostawy, a zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie z powodu cieplejszej niż zwykle pogody związanej ze zjawiskiem El Niño – tłumaczy Reuters. W ostatnim czasie gwałtownie wzrosła liczba elektrowni, w których zapasy węgla wynoszą poniżej 25 proc wymaganego zapasu lub są krytycznie niskie i nie pozwalają na wytworzenie energii na okres krótszy niż trzy dni. 

„Doszło do znaczącego spadku. W sierpniu zapasy spadły o 19 proc. w porównaniu z poziomami z końca lipca” – poinformowała firma konsultingowa BigMint.

40 z 45 z dotkniętych zakładów to krajowe elektrownie węglowe. Powodem są ulewne deszcze, które wpłynęły negatywnie na górnictwo i spowolniły transport węgla dla elektrowni. 

Niższe zapasy węgla pojawiają się w momencie, gdy w Indiach zbliża się najsłabszy monsun od 2009 roku, a nierównomierne opady deszczu zwiększają zapotrzebowanie na energię elektryczną w niektórych częściach kraju – podaje Reuters. Jak czytamy w artykule agencji, ministerstwo energetyki zwróciło się do niektórych elektrowni z prośbą o wstrzymanie planowanych przeglądów bloków do czasu wyjaśnienia sytuacji w zakresie dostaw energii.

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