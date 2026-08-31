Krytycznie niskie zapasy węgla. Duży problem w Indiach

45 elektrowni w Indiach działa przy krytycznie niskich zapasach węgla – pisze Reuters powołując się na dane rządowe.

45 elektrowni w Indiach działa przy krytycznie niskich zapasach węgla – pisze Reuters powołując się na dane rządowe.

Przyczyną trudnej sytuacji są deszcze monsunowe, które zakłócają dostawy, a zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie z powodu cieplejszej niż zwykle pogody związanej ze zjawiskiem El Niño – tłumaczy Reuters. W ostatnim czasie gwałtownie wzrosła liczba elektrowni, w których zapasy węgla wynoszą poniżej 25 proc wymaganego zapasu lub są krytycznie niskie i nie pozwalają na wytworzenie energii na okres krótszy niż trzy dni.

„Doszło do znaczącego spadku. W sierpniu zapasy spadły o 19 proc. w porównaniu z poziomami z końca lipca” – poinformowała firma konsultingowa BigMint.

40 z 45 z dotkniętych zakładów to krajowe elektrownie węglowe. Powodem są ulewne deszcze, które wpłynęły negatywnie na górnictwo i spowolniły transport węgla dla elektrowni.

Niższe zapasy węgla pojawiają się w momencie, gdy w Indiach zbliża się najsłabszy monsun od 2009 roku, a nierównomierne opady deszczu zwiększają zapotrzebowanie na energię elektryczną w niektórych częściach kraju – podaje Reuters. Jak czytamy w artykule agencji, ministerstwo energetyki zwróciło się do niektórych elektrowni z prośbą o wstrzymanie planowanych przeglądów bloków do czasu wyjaśnienia sytuacji w zakresie dostaw energii.