Kraj i Świat

Krajowy system finansowy jest stabilny i odporny

Krajowy system finansowy jest stabilny i odporny - poinformowano w czerwcowym "Raporcie o stabilności finansowej", opublikowanym we wtorek przez Narodowy Bank Polski. Spadło ryzyko prawne dotyczące kredytów, za to zwiększyło się ryzyko geopolityczne.

Pap

16 czerwca 2026, 11:47
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: pixabay

Finansowo stabilnie

fot: pixabay

Krajowy system finansowy jest stabilny i odporny - poinformowano w czerwcowym "Raporcie o stabilności finansowej", opublikowanym we wtorek przez Narodowy Bank Polski. Spadło ryzyko prawne dotyczące kredytów, za to zwiększyło się ryzyko geopolityczne.

"Krajowy system finansowy jest stabilny i odporny. Banki zachowują wysoką zdolność do pokrycia strat i świadczenia usług finansowych, nawet w założonych, pesymistycznych scenariuszach testów warunków skrajnych. Tradycyjne ryzyka bankowe, tj. ryzyko kredytowe, płynności, walutowe i stopy procentowej są na historycznie niskim poziomie i nie stanowią zagrożenia dla krajowego systemu finansowego" - podał Narodowy Bank Polski. Dodał, że "znaczenia nabiera ryzyko geopolityczne, które może pośrednio wyzwalać lub nasilać słabości tkwiące w krajowym systemie finansowym".

Wrażliwość systemu finansowego na szoki geopolityczne

Z raportu przygotowanego na potrzeby Komitetu Stabilności Finansowej wynika, że wrażliwość systemu finansowego na szoki geopolityczne może wzrastać ze względu na wysoki udział skarbowych papierów wartościowych w aktywach banków i innych instytucji finansowych, na co nakłada się dodatkowo perspektywa wzrostu długu publicznego w najbliższych latach.

"Obniżeniu uległo ryzyko prawne, które obecnie dotyczy przede wszystkim kredytów złotowych. Orzeczenie TSUE z lutego br. w sprawie stosowania stawki WIBOR w umowach kredytowych istotnie obniżyło ryzyko powszechnego kwestionowania umów kredytowych stosujących WIBOR i tym samym zmniejszyło ryzyko systemowe. Natomiast wyrok TSUE z kwietnia br. w sprawie odsetek od prowizji przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych spowodował wzrost niepewności co do potencjalnych kosztów związanych z ryzykiem prawnym tego portfela" - stwierdzono w raporcie.

Zawiera ona także rekomendacje co do działań, które ryzyko systemowe mogą ograniczyć. NBP wskazał np., że w celu ograniczenia ryzyka geopolitycznego instytucje finansowe powinny wciąż wzmacniać systemy zarządzania ryzykiem finansowym i operacyjnym. Inna rekomendacja dotyczy przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

"Wskazane jest zachowanie zrównoważonego podejścia do stosowania sankcji kredytu darmowego (SKD), aby miała ona charakter adekwatny i proporcjonalny do skali naruszeń oraz aby ograniczyć możliwości nadużywania przepisów służących ochronie konsumenta. Pozwoliłoby to uniknąć zabezpieczenia interesów jednej grupy konsumentów kosztem innych grup interesariuszy korzystających z usług banków. Projekt nowej ustawy o kredycie konsumenckim wymaga dalszych zmian, aby w należyty sposób uwzględnić stanowisko KSF" - poinformował bank centralny.

Zdaniem NBP należy ocenić zasadność "włączenia oceny zdolności kredytowej do katalogu przesłanek stosowania SKD".

"W tym przypadku kryteria zastosowania sankcji powinny zostać precyzyjnie określone, aby nie pozostawiały pola do swobodnej interpretacji, która może nasilać instrumentalne wykorzystanie przepisów i stwarzać warunki do wystąpienia pokusy nadużycia, co nie służy ochronie konsumentów w długim okresie" - podał NBP.

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