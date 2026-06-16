Krajowy system finansowy jest stabilny i odporny - poinformowano w czerwcowym "Raporcie o stabilności finansowej", opublikowanym we wtorek przez Narodowy Bank Polski. Spadło ryzyko prawne dotyczące kredytów, za to zwiększyło się ryzyko geopolityczne.

Krajowy system finansowy jest stabilny i odporny - poinformowano w czerwcowym "Raporcie o stabilności finansowej", opublikowanym we wtorek przez Narodowy Bank Polski. Spadło ryzyko prawne dotyczące kredytów, za to zwiększyło się ryzyko geopolityczne.

"Krajowy system finansowy jest stabilny i odporny. Banki zachowują wysoką zdolność do pokrycia strat i świadczenia usług finansowych, nawet w założonych, pesymistycznych scenariuszach testów warunków skrajnych. Tradycyjne ryzyka bankowe, tj. ryzyko kredytowe, płynności, walutowe i stopy procentowej są na historycznie niskim poziomie i nie stanowią zagrożenia dla krajowego systemu finansowego" - podał Narodowy Bank Polski. Dodał, że "znaczenia nabiera ryzyko geopolityczne, które może pośrednio wyzwalać lub nasilać słabości tkwiące w krajowym systemie finansowym".

Wrażliwość systemu finansowego na szoki geopolityczne

Z raportu przygotowanego na potrzeby Komitetu Stabilności Finansowej wynika, że wrażliwość systemu finansowego na szoki geopolityczne może wzrastać ze względu na wysoki udział skarbowych papierów wartościowych w aktywach banków i innych instytucji finansowych, na co nakłada się dodatkowo perspektywa wzrostu długu publicznego w najbliższych latach.

"Obniżeniu uległo ryzyko prawne, które obecnie dotyczy przede wszystkim kredytów złotowych. Orzeczenie TSUE z lutego br. w sprawie stosowania stawki WIBOR w umowach kredytowych istotnie obniżyło ryzyko powszechnego kwestionowania umów kredytowych stosujących WIBOR i tym samym zmniejszyło ryzyko systemowe. Natomiast wyrok TSUE z kwietnia br. w sprawie odsetek od prowizji przy udzielaniu kredytów konsumpcyjnych spowodował wzrost niepewności co do potencjalnych kosztów związanych z ryzykiem prawnym tego portfela" - stwierdzono w raporcie.

Zawiera ona także rekomendacje co do działań, które ryzyko systemowe mogą ograniczyć. NBP wskazał np., że w celu ograniczenia ryzyka geopolitycznego instytucje finansowe powinny wciąż wzmacniać systemy zarządzania ryzykiem finansowym i operacyjnym. Inna rekomendacja dotyczy przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

"Wskazane jest zachowanie zrównoważonego podejścia do stosowania sankcji kredytu darmowego (SKD), aby miała ona charakter adekwatny i proporcjonalny do skali naruszeń oraz aby ograniczyć możliwości nadużywania przepisów służących ochronie konsumenta. Pozwoliłoby to uniknąć zabezpieczenia interesów jednej grupy konsumentów kosztem innych grup interesariuszy korzystających z usług banków. Projekt nowej ustawy o kredycie konsumenckim wymaga dalszych zmian, aby w należyty sposób uwzględnić stanowisko KSF" - poinformował bank centralny.

Zdaniem NBP należy ocenić zasadność "włączenia oceny zdolności kredytowej do katalogu przesłanek stosowania SKD".