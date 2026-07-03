Górnictwo

Krajobraz po górnictwie, czyli zalewiska i zapadliska

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury przedstawiono aktualną sytuację dotyczącą występowania zapadlisk i zalewisk na terenie Małopolski Zachodniej, w szczególności w powiecie olkuskim oraz gminie Trzebinia.

3 lipca 2026, 12:10
źródło: Źródło (ręcznie)

fot: SRK/M. Dorosiński

SRK prowadzi prace stabilizujące grunt m.in. w Trzebini

fot: SRK/M. Dorosiński

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury przedstawiono aktualną sytuację dotyczącą występowania zapadlisk i zalewisk na terenie Małopolski Zachodniej, w szczególności w powiecie olkuskim oraz gminie Trzebinia.

Jest już po kolejnym posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, podczas której dyskutowano o występowaniu uciążliwych zapadliskach i zalewiskach jako skutkach eksploatacji górniczej na terenie Małopolski Zachodniej. Uczestniczyli w nim 1 lipca przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy, eksperci i strona społeczna.  

- Zaprezentowałem stan prowadzonych działań oraz rekomendacje dotyczące dalszych kroków, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenie skutków zagrożeń oraz wypracowanie skutecznych i systemowych rozwiązań we współpracy z właściwymi resortami, samorządami i ekspertami. Priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz konsekwentna realizacja działań opartych na wiedzy ekspertów i bieżącej ocenie sytuacji – napisał wiceminister energii Marian Zmarzły w mediach społecznościowych.

Burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk odniósł się do działań zabezpieczających prowadzonych przez SRK i stronę rządową.

- Spółka Restrukturyzacji Kopalń doskonale wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków. Podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym osobom i Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu, bo państwo dostarczacie nam coraz to więcej nowej wiedzy - powiedział Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.

Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Jarosław Wieszołek podsumował dotychczasowe działania zabezpieczające grunt w Trzebini. Podkreślił też znaczący wpływ działania pompowni na ograniczenie zapadlisk.

- Działająca pompownia od roku 2023, która tę sytuację stabilizuje. Wyniki w tym zakresie są na bieżąco sprawozdawane, monitorowane i ta inwestycja pozwoliła na ograniczenie liczby zapadlisk - tłumaczył Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

Znaczenie działań SRK podkreślił wiceminister energii Marian Zmarzły.

- Tutaj jeśli chodzi o Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, która realizuje dla nas te zadania z usuwaniem poszczególnych problemów w gminie Trzebinia, jest takim kierunkiem, który analizujemy, gdzie można by w przyszłości właśnie, poprzez wydłużenie działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń, likwidować te zapadliska i podejmować bieżące działania - powiedział wiceminister Marian Zmarzły.

W czasie debaty minister odniósł się też do prac Międzyresortowego Zespołu do spraw usuwania skutków i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z występowaniem zapadlisk i podtopień na terenie gminy Trzebinia i w rejonie olkuskim. Zapewnił, że sytuacja traktowana jest priorytetowo. 

Podczas dyskusji podkreślono, że niezbędne są odpowiednie działania legislacyjne oraz pozyskanie środków finansowych dla bieżącego usuwania szkód oraz dalszych działań systemowych.
 

Powiązane tematy:

górnictwo zapadliska zalewiska działalność górnicza

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Tylko u nas
Legislacja i prawo

Powrót do górnictwa a zwrot JOP. Ważna opinia prawnika

Łukasz Oleś – adwokat: Czym innym jest utrata uprawnienia do świadczenia lub brak możliwości ponownego skorzystania z programu restrukturyzacyjnego, a czym innym obowiązek zwrotu już wypłaconej jednorazowej odprawy pieniężnej.

Polecane
Węgiel kamienny

340 osób z branży górniczej zarejestrowanych jako bezrobotni. Niechętnie szukają pracy

– To osoby, które rejestrują się z dwóch powodów – wylicza dla nettg.pl dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Grzegorz Sikorski.

Surowce

Ponownie uruchomią kopalnię. Koszt - 1,5 mld dolarów

Gigant górniczy, spółka BHP - rozpoczęła proces ponownego otwarcia kopalni miedzi Cerro Colorado w Chile. Koszt to 1,5 miliarda dolarów. Eksploatacja będzie możliwa przez 20 lat. 

Węgiel brunatny

Sąd nie ma wątpliwości: Kopalnia ma funkcjonować, ekolodzy i samorządy nie mają racji. Skąd wziął się ten konflikt?

Dobre wiadomości dla górniczej spółki. Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny dla PGE GiEK wyrok, oddalając skargi kasacyjne organizacji ekologicznych i utrzymując w mocy rygor natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów. Przypominamy o co chodziło w tym konflikcie i kto zawinił, że Polska zapłaciła gigantyczne kary.