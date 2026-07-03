Krajobraz po górnictwie, czyli zalewiska i zapadliska

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury przedstawiono aktualną sytuację dotyczącą występowania zapadlisk i zalewisk na terenie Małopolski Zachodniej, w szczególności w powiecie olkuskim oraz gminie Trzebinia.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury przedstawiono aktualną sytuację dotyczącą występowania zapadlisk i zalewisk na terenie Małopolski Zachodniej, w szczególności w powiecie olkuskim oraz gminie Trzebinia.

Jest już po kolejnym posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, podczas której dyskutowano o występowaniu uciążliwych zapadliskach i zalewiskach jako skutkach eksploatacji górniczej na terenie Małopolski Zachodniej. Uczestniczyli w nim 1 lipca przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy, eksperci i strona społeczna.

- Zaprezentowałem stan prowadzonych działań oraz rekomendacje dotyczące dalszych kroków, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczenie skutków zagrożeń oraz wypracowanie skutecznych i systemowych rozwiązań we współpracy z właściwymi resortami, samorządami i ekspertami. Priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz konsekwentna realizacja działań opartych na wiedzy ekspertów i bieżącej ocenie sytuacji – napisał wiceminister energii Marian Zmarzły w mediach społecznościowych.

Burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk odniósł się do działań zabezpieczających prowadzonych przez SRK i stronę rządową.

- Spółka Restrukturyzacji Kopalń doskonale wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków. Podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym osobom i Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu, bo państwo dostarczacie nam coraz to więcej nowej wiedzy - powiedział Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.

Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Jarosław Wieszołek podsumował dotychczasowe działania zabezpieczające grunt w Trzebini. Podkreślił też znaczący wpływ działania pompowni na ograniczenie zapadlisk.

- Działająca pompownia od roku 2023, która tę sytuację stabilizuje. Wyniki w tym zakresie są na bieżąco sprawozdawane, monitorowane i ta inwestycja pozwoliła na ograniczenie liczby zapadlisk - tłumaczył Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

Znaczenie działań SRK podkreślił wiceminister energii Marian Zmarzły.

- Tutaj jeśli chodzi o Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, która realizuje dla nas te zadania z usuwaniem poszczególnych problemów w gminie Trzebinia, jest takim kierunkiem, który analizujemy, gdzie można by w przyszłości właśnie, poprzez wydłużenie działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń, likwidować te zapadliska i podejmować bieżące działania - powiedział wiceminister Marian Zmarzły.

W czasie debaty minister odniósł się też do prac Międzyresortowego Zespołu do spraw usuwania skutków i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z występowaniem zapadlisk i podtopień na terenie gminy Trzebinia i w rejonie olkuskim. Zapewnił, że sytuacja traktowana jest priorytetowo.

Podczas dyskusji podkreślono, że niezbędne są odpowiednie działania legislacyjne oraz pozyskanie środków finansowych dla bieżącego usuwania szkód oraz dalszych działań systemowych.

