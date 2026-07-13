Bezpieczeństwem, oprócz armii i sprzętu, jest także dostęp do energii - rozproszonej, odnawialnej, niezależnej od źródła pochodzenia - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że zniechęcanie do rozwoju OZE w Polsce wpisuje się w strategię Rosji.

Bezpieczeństwem, oprócz armii i sprzętu, jest także dostęp do energii - rozproszonej, odnawialnej, niezależnej od źródła pochodzenia - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że zniechęcanie do rozwoju OZE w Polsce wpisuje się w strategię Rosji.

W poniedziałek został podpisany list intencyjny między Ministerstwem Energii i spółką Tauron Polska Energia dotyczący regulacji i finansowania elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce, w tym projektu Rożnów II w woj. małopolskim.

Uczestniczący w uroczystości szef MON powiedział, że obronność państwa to "nie tylko armia, dobry sprzęt, wyszkoleni żołnierze, czy wspaniałe służby".

- Bezpieczeństwo to też dostęp do energii. Bezpieczeństwo to rozproszona energia, to odnawialna energia, niezależna od źródła pochodzenia, niezależna od łańcucha dostaw - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Dodał, że "ani ze wschodu, ani z zachodu Polska nie może być zależna w dostarczaniu energii do swoich domostw, do przedsiębiorstw, do instytucji".

Wektory bezpieczeństwa

Zaznaczył, że strategia bezpieczeństwa państwa musi być budowana w oparciu o wiele wektorów.

- Ten wektor zwrócony w stronę energii jest jednym z najważniejszych - powiedział. Dodał, że doświadczenia wojny na Ukrainie pokazują, że pierwszym strategicznym celem ataku wroga jest infrastruktura krytyczna.

Według Kosiniaka-Kamysza jednym z elementów strategii Rosji jest "obrzydzanie i zniechęcanie do budowy odnawialnych źródeł energii", ponieważ Rosja chce uzależniać państwa Europy Zachodniej od własnych surowców. Rosja zdaje sobie także sprawę - jak zaznaczył wicepremier - że zaatakowanie takiej infrastruktury jest trudniejsze, a państwo wytwarzające tak energię zyskuje niezależność od łańcuchów dostaw.