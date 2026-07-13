Energetyka

Kosiniak-Kamysz: Bezpieczeństwo to także dostęp do rozproszonej i niezależnej energii

Bezpieczeństwem, oprócz armii i sprzętu, jest także dostęp do energii - rozproszonej, odnawialnej, niezależnej od źródła pochodzenia - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że zniechęcanie do rozwoju OZE w Polsce wpisuje się w strategię Rosji.

Pap

13 lipca 2026, 16:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: MON

Władysław Kosiniak-Kamysz

fot: MON

Bezpieczeństwem, oprócz armii i sprzętu, jest także dostęp do energii - rozproszonej, odnawialnej, niezależnej od źródła pochodzenia - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że zniechęcanie do rozwoju OZE w Polsce wpisuje się w strategię Rosji.

W poniedziałek został podpisany list intencyjny między Ministerstwem Energii i spółką Tauron Polska Energia dotyczący regulacji i finansowania elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce, w tym projektu Rożnów II w woj. małopolskim.

Uczestniczący w uroczystości szef MON powiedział, że obronność państwa to "nie tylko armia, dobry sprzęt, wyszkoleni żołnierze, czy wspaniałe służby".

 - Bezpieczeństwo to też dostęp do energii. Bezpieczeństwo to rozproszona energia, to odnawialna energia, niezależna od źródła pochodzenia, niezależna od łańcucha dostaw - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Dodał, że "ani ze wschodu, ani z zachodu Polska nie może być zależna w dostarczaniu energii do swoich domostw, do przedsiębiorstw, do instytucji".

Wektory bezpieczeństwa

Zaznaczył, że strategia bezpieczeństwa państwa musi być budowana w oparciu o wiele wektorów.

 - Ten wektor zwrócony w stronę energii jest jednym z najważniejszych - powiedział. Dodał, że doświadczenia wojny na Ukrainie pokazują, że pierwszym strategicznym celem ataku wroga jest infrastruktura krytyczna.

Według Kosiniaka-Kamysza jednym z elementów strategii Rosji jest "obrzydzanie i zniechęcanie do budowy odnawialnych źródeł energii", ponieważ Rosja chce uzależniać państwa Europy Zachodniej od własnych surowców. Rosja zdaje sobie także sprawę - jak zaznaczył wicepremier - że zaatakowanie takiej infrastruktury jest trudniejsze, a państwo wytwarzające tak energię zyskuje niezależność od łańcuchów dostaw. 

- Więc ci, co z głupoty lub świadomie grają w tej orkiestrze niszczenia odnawialnych źródeł energii w Polsce, zniechęcania, obrzydzania, kłamstw i manipulacji, grają w strategii bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej - podkreślił szef MON.

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