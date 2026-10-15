Górnictwo

Kopalnie ogrzeją miasta zimą? Mogą stać się magazynami ciepła

Czy można zmienić kopalnie w podziemne magazyny energii cieplnej? Takie rozwiązanie testowane jest w Polsce i Słowenii. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

15 października 2026, 10:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Kopalnia Bolesław Śmiały.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Czy można zmienić kopalnie w podziemne magazyny energii cieplnej? Takie rozwiązanie testowane jest w Polsce i Słowenii. 

Jak pisze portal Balkan Green Energy News, ostatnia działająca słoweńska kopalnia Valenje bierze udział w międzynarodowym projekcie GeoSolar. Ma on na celu zbadanie możliwości przekształcenia kopalń węgla w podziemne magazyny energii cieplnej. Pomysł ma polegać na magazynowaniu energii słonecznej zgromadzonej latem w kopalniach i wykorzystywaniu jej zimą dla potrzeb ogrzewania miejskiego.

Portal wylicza, że europejskie kopalnie węgla zawierają miliony metrów sześciennych wód podziemnych o temperaturze od 20 do 30 stopni Celsjusza.

- Taki poziom jest niewystarczający do bezpośredniego wykorzystania w ciepłownictwie, ale kopalnie często znajdują się w pobliżu miejscowości o dużym sezonowym zapotrzebowaniu na ciepło, co sprawia, że nadają się do ponownego wykorzystania – czytamy w Balkan Green Energy News.

Podgrzeją wody dołowe?

Projekt zakłada montaż systemów solarnych na zrekultywowanych pokopalnianych terenach celu podgrzewania wody kopalnianej do temperatury 70–90 stopni Celsjusza w okresie letnim. Zimą gorąca woda byłaby pompowana na powierzchnię i wykorzystywana do ogrzewania miejskiego. Następnie po schłodzeniu wracałaby do systemu podziemnego, aby kontynuować cykl. 

Jak przypomina portal, skuteczność podobnego rozwiązania ocenia się też w KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych. Projekt GeoSolar jest koordynowany przez Uniwersytet w Utrechcie w Holandii. Jego kolejnym etapem ma być opracowanie rozwiązań i porównanie ich w oparciu o charakterystykę obydwu kopalń.

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